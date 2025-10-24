Một trong những phiền toái phổ biến mà hầu hết chủ xe đều gặp phải là các vết bẩn do thời tiết để lại trên lớp sơn và thân xe. Chúng có thể xuất phát từ cặn khoáng và vết nước cứng, cho đến muối và bụi bẩn tích tụ khi di chuyển trên đường. Dù không ảnh hưởng đến khả năng vận hành, những vết bẩn này lại khiến chiếc xe mất đi vẻ sáng bóng và gây khó chịu khi vệ sinh.

Giấm trắng có thể xử lý được một số vết bẩn cứng đầu bám trên sơn xe. Ảnh: Fortador USA

Giải pháp phổ biến thường là rửa xe bằng xà phòng và nước sạch. Tuy nhiên, nếu chỉ có vài vết bẩn cứng đầu, người dùng hoàn toàn có thể thử dùng giấm trắng để làm sạch sơn xe. Giấm trắng có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào với giá chỉ chưa đến 20.000 đồng.

Giấm trắng: Rẻ tiền mà hiệu quả với bề mặt sơn xe bị bám cặn

Đây được xem là một phương pháp tiết kiệm và thân thiện hơn với người dùng và có khả năng làm tan cặn khoáng, giúp lớp sơn xe sạch bóng trở lại. Theo các chuyên gia chăm sóc xe, giấm trắng là một chất tẩy nhẹ, có tính axit tự nhiên giúp hòa tan cặn khoáng, muối và vết nước cứng mà không gây hại cho bề mặt sơn xe nếu được sử dụng đúng cách.

Khi xe bị bám vết nước cứng hoặc muối đường, người dùng hãy chuẩn bị một chai giấm trắng có nồng độ 5%, một bát nước sạch và một miếng vải sợi nhỏ. Các loại giấm có nồng độ cao hơn có thể khiến lớp sơn bị phai hoặc bong tróc, vì vậy người dùng cần lưu ý điều này.

Pha giấm và nước theo tỉ lệ 50/50 sau đó tiến hành vệ sinh bề mặt sơn xe bị bụi bẩn bám vào. Ảnh: Wikihow

Trước khi xử lý vết bẩn, người dùng cần pha loãng giấm và nước theo tỉ lệ 1:1, nhúng khăn vào dung dịch rồi thử trên một vị trí khuất để đảm bảo an toàn. Nếu không có phản ứng bất thường, tiến hành lau nhẹ lên khu vực bị bẩn. Sau vài phút, khi các vết bẩn bắt đầu tan, dùng khăn sạch lau lại.

Sau khi lau xong, hãy rửa lại thật kỹ bằng nước sạch để loại bỏ toàn bộ lượng giấm, tránh để khô vì có thể để lại vệt. Nếu dung dịch pha loãng chưa đủ mạnh, người dùng có thể tăng nhẹ tỉ lệ giấm nhưng tuyệt đối không dùng giấm nguyên chất.

Lưu ý khi dùng giấm trắng làm sạch bề mặt sơn ô tô

Không sử dụng giấm nếu xe vừa được phủ sáp hoặc chất bảo vệ sơn, vì giấm sẽ làm giảm hiệu quả của lớp phủ. Trong trường hợp buộc phải dùng, hãy đánh bóng hoặc phủ lại sáp hoặc dung dịch bảo vệ ngay sau đó để duy trì độ bóng và chống bám bẩn cho sơn xe. Tránh lau mạnh tay hoặc để giấm khô tự nhiên trên bề mặt xe.

Để bảo vệ sơn lâu dài, người dùng nên duy trì việc rửa xe định kỳ và phủ sáp bảo vệ theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Ảnh: Knockout Collision Repair

Các chuyên gia chăm sóc xe cũng khuyến cáo, giấm trắng không phải là dung dịch “kỳ diệu” thay thế các sản phẩm chăm sóc xe chuyên dụng và phù hợp với những vết bẩn có diện tích nhỏ. Để bảo vệ sơn lâu dài, người dùng nên duy trì việc rửa xe định kỳ và phủ sáp bảo vệ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giấm trắng có thể coi như là lựa chọn tạm thời hiệu quả, rẻ tiền và dễ thực hiện ngay tại nhà, nhất là khi chỉ cần xử lý vài vết bẩn khó chịu do thời tiết gây ra mà không cần đến hóa chất mạnh.

