Rửa xe giúp cho ngoại hình xe trở nên sáng bóng, loại bỏ bụi bẩn bám trên kính, gương, đèn pha và thân xe. Thế nhưng, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và Canada (PIRG) đã đưa ra cảnh báo dành cho các chủ xe khi rửa xe ngoài cửa hàng.

Do bận rộn nên nhiều chủ xe thường lựa chọn vệ sinh lại xe tại các cửa hàng rửa xe chuyên nghiệp. Ảnh: Ngô Minh

Cụ thể, một số cửa hàng rửa xe có thể sử dụng hóa chất PFAS, thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Hóa chất PFAS là gì?

Perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl (PFAS) là nhóm hơn 9.000 hợp chất được sử dụng từ thập niên 1940. Điểm đáng lo ngại là chúng gần như không phân hủy trong tự nhiên, tồn tại rất lâu trong môi trường và đã được tìm thấy trong máu người, động vật cũng như trong thực phẩm.

Tại một số cửa hàng rửa xe, hóa chất PFAS có thể xuất hiện trong sáp, dung dịch phủ bóng hoặc các sản phẩm giúp chống nước và tạo độ sáng bóng cho xe.

Sau khi được thải ra từ nguồn gốc ban đầu, những chất này thường được mang theo trong nước, khiến chúng dễ dàng làm ô nhiễm đất và thậm chí xâm nhập vào nguồn cung cấp nước sinh hoạt.

Mặc dù không gây hại trực tiếp đến lớp sơn, nhưng PFAS lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, chẳng hạn như giảm khả năng sinh sản, chậm phát triển ở trẻ em, tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư,...

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Theo PIRG, một vấn đề lớn hơn là lượng PFAS dư thừa từ quá trình rửa xe không chỉ dừng lại ở cửa hàng rửa xe. Bởi khi xe rời đi, nước rửa xe có chứa PFAS có thể theo bánh xe và thân xe trôi ra môi trường. Hóa chất này sau đó thấm vào đất, chảy xuống mạch nước ngầm, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Thực tế, đã có ít nhất 3 thành phố ở Mỹ ghi nhận tình trạng ô nhiễm PFAS trong giếng nước ngầm tại hoặc gần cơ sở rửa xe. Điều này khiến các nhà quản lý và cộng đồng không khỏi lo ngại.

Giải pháp hạn chế rủi ro

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tự chủ động rửa xe tại nhà là tốt nhất. Ảnh: Armorall

Năm 2024, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã ban hành quy định kiểm soát lượng PFAS được phép trong nước uống. Nhưng các hệ thống cấp nước công cộng vẫn còn thời gian để điều chỉnh và tuân thủ.

Tuy nhiên, để giảm nguy cơ tiếp xúc hóa chất này, PIRG khuyến nghị những khách hàng thường xuyên rửa xe ở ngoài cửa hàng hạn chế hoặc bỏ qua lựa chọn dịch vụ bảo bảo dưỡng ô tô như đánh bóng và phủ sáp sau khi rửa xe, vì chúng có thể là tác nhân lây lan các hóa chất PFAS gây ô nhiễm.

Người dùng tốt nhất nên tự rửa xe tại nhà với xà phòng và dung dịch thân thiện với môi trường, đảm bảo không chứa PFAS.

Nhìn chung, rửa xe thường xuyên là thói quen tốt giúp bảo vệ phương tiện và an toàn khi lái xe. Nhưng người dùng cần tỉnh táo để lựa chọn dịch vụ rửa xe an toàn, uy tín, tránh nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại như PFAS.

Đôi khi, việc tự rửa xe bằng các sản phẩm an toàn tại nhà lại là giải pháp vừa tiết kiệm vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình và cộng đồng.

(Theo Slashgear)

