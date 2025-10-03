Gần đây, một trào lưu trên TikTok sử dụng bột tẩy rửa Comet để xử lý vết xước ô tô đã lan truyền chóng mặt. Nhiều người đã thử và kinh ngạc trước kết quả tức thì.

Nguồn video: @laiya.xo/TikTok

Nhưng các chuyên gia về chăm sóc và sửa chữa ô tô đã đưa ra lời cảnh báo: Hãy dừng lại trước khi quá muộn! Mẹo vặt này không chỉ vô dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá hỏng lớp sơn xe vĩnh viễn.

Sự thật đằng sau mẹo vặt "tẩy xước sơn xe" bằng bột rửa Comet

Bột tẩy rửa Comet là một sản phẩm vốn được thiết kế để làm sạch bồn cầu, men sứ, inox vốn có bề mặt siêu cứng. Thành phần chính của nó chứa hạt mài mòn cực nhỏ (tương tự như giấy nhám dạng bột) cùng các chất tẩy mạnh. Khi bạn chà xát hỗn hợp này lên bề mặt sơn xe, điều gì thực sự xảy ra?

Các hạt li ti trong bột tẩy sẽ bào mòn không chỉ phần rìa của vết xước mà còn cả lớp sơn bóng bảo vệ xung quanh. Lớp sơn bóng này chính là "tấm áo giáp" bảo vệ lớp sơn màu khỏi tia UV, mưa axit và các tác nhân từ môi trường.

Bề mặt sơn được xử lý bằng chất tẩy Comet sẽ sớm quay trở lại sau vài lần rửa xe. Ảnh: Goodcar

Vì thế, thay vì làm biến mất vết xước cũ, bề mặt sơn sẽ xuất hiện thêm hàng nghìn vết xước nhỏ mà mắt thường khó nhận ra. Ban đầu, mắt thường khó nhận thấy vì bột trắng đã lấp đầy các rãnh xước, tạo ảo giác bề mặt phẳng và bóng trở lại. Nhưng chỉ vài ngày sau khi rửa xe, các vết xước sẽ lại hiện rõ và vùng đó còn bị mờ đục hơn, mất đi độ bóng tự nhiên do lớp sơn bảo vệ đã bị tổn thương.

Nói đơn giản, việc dùng bột tẩy rửa để xóa xước chẳng khác nào lấy giấy nhám chà lên chiếc “áo đẹp” của xe. Một hành động tiết kiệm trước mắt nhưng cực kỳ tốn kém để khắc phục về sau.

Xử lý vết xước ô tô đúng cách như chuyên gia

Theo chuyên gia của Chemical Guys, thay vì mạo hiểm với những mẹo vặt TikTok, người dùng hoàn toàn có thể tự xử lý tại nhà các vết xước nhẹ nếu tuân thủ các quy tắc dưới đây.

Kiểm tra đánh giá độ sâu của vết xước sơn xe. Ảnh: River North Collision Repair

Đầu tiên, hãy kiểm tra vết xước. Đây là bước quan trọng nhất. Hãy dùng móng tay lướt nhẹ qua vết xước. Nếu vết xước nhẵn, đó là vết xước do lớp sơn bóng ở bề mặt, đây là loại vết xước dễ xử lý nhất.

Nếu móng tay bị khựng lại ở rãnh xước, có nghĩa là nó đã ăn sâu qua lớp sơn bóng, tới lớp sơn màu hoặc thậm chí là lớp sơn lót. Với trường hợp này, bạn nên tìm đến các trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp.

Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng cho việc xử lý vết xước sơn ô tô. Ảnh: Supercheap Auto

Tiếp theo, những dụng cụ cần có gồm: Xà phòng rửa xe chuyên dụng, xô nước (2 xô), khăn Microfiber sạch (ít nhất 2-3 cái), hợp chất đánh bóng (vết xước trung bình), kem/Sáp đánh bóng (vết xước dăm, xước quầng nhẹ và tạo độ bóng), sáp bảo vệ sơn (Wax hoặc Sealant).

Cuối cùng, tiến hành xử lý vết sơn xe bị xước theo 4 bước gồm:

- Vệ sinh bề mặt: Rửa sạch khu vực bị xước để loại bỏ bụi bẩn. Lau khô bằng khăn microfiber.

- Xử lý vết xước: Thoa một lượng nhỏ hợp chất đánh bóng lên một miếng mút hoặc khăn mềm microfiber. chà nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Hợp chất này giúp mài phẳng rìa vết xước, khiến nó hòa vào bề mặt xung quanh. Lau sạch phần thừa.

- Tái tạo độ bóng: Sau khi xử lý bằng hợp chất đánh bóng, bề mặt sơn có thể hơi mờ. Hãy dùng kem/sáp đánh bóng và một chiếc khăn sạch khác, đánh bóng lại toàn bộ khu vực theo chuyển động tròn để khôi phục độ trong và độ bóng hoàn hảo cho lớp sơn.

- Tạo lớp bảo vệ: Hãy phủ một lớp sáp (wax) hoặc chất bảo vệ sơn (sealant) lên khu vực vừa xử lýđể bảo vệ sơn bóng, kéo dài hiệu quả và chống lại tác động môi trường. Đây là bước không thể bỏ qua và quyết định sự bền vững của bề mặt.

Đừng vì một phút dễ dãi tin vào những mẹo vặt thiếu cơ sở mà đánh đổi vẻ đẹp bền vững của chiếc xe. Ảnh: Road And Truck

Chăm sóc xe ô tô cũng giống như chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh hơn chữa bệnh và tuyệt đối không nên dùng những phương pháp thiếu khoa học. Những mẹo vặt trên mạng có thể thú vị nhưng thường đi kèm rủi ro lớn.

Bằng cách sử dụng đúng sản phẩm và quy trình, bạn không chỉ xóa được vết xước hiệu quả mà còn đang thực sự bảo dưỡng xe, giữ gìn vẻ đẹp và giá trị cho người bạn đồng hành của mình.

