Dù các dòng TV hiện đại không còn tích điện như màn hình CRT cũ, chúng vẫn bám bụi theo thời gian. Lớp bụi và vết bẩn không chỉ khiến hình ảnh kém sắc nét mà còn có thể len vào bên trong máy, ảnh hưởng đến linh kiện và giảm tuổi thọ.

Vì vậy, việc vệ sinh TV là cần thiết nhưng nếu làm sai cách, bạn có thể vô tình gây hỏng vĩnh viễn màn hình.

Trước hết, hãy xem hướng dẫn từ nhà sản xuất vì khuyến nghị của họ luôn có giá trị cao nhất. Sau đó, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, bao gồm: Một khăn mềm hoặc chổi lông nhẹ để phủi bụi; khoảng ba khăn microfiber chất lượng cao; nước cất hoặc dung dịch chuyên dụng cho màn hình LCD.

Lau màn hình đúng cách sẽ giúp màn hình sáng rõ. Ảnh: Shutterstock

Tuyệt đối không dùng nước máy vì khoáng chất trong nước sẽ để lại vệt trắng khi bay hơi. Cũng không dùng cồn, dung dịch chứa amoniac, nước lau kính, hay giấy lau thô ráp vì những thứ này có thể làm xước hoặc phá hủy lớp phủ chống phản chiếu trên màn hình.

Một số người từng mắc lỗi nghiêm trọng như xịt trực tiếp dung dịch lên màn hình. Theo How To Geek, một nhân viên vệ sinh từng dùng dung dịch đánh bóng nội thất lên TV LCD, khiến màn hình mờ hẳn và không bao giờ trở lại như ban đầu dù đã lau lại bằng dung dịch chuyên dụng.

Nếu chọn mua dung dịch tẩy rửa LCD, hãy đọc kỹ đánh giá của người dùng, không phải sản phẩm nào cũng đáng tin cậy.

Các bước làm sạch an toàn

- Tắt nguồn và rút phích cắm TV. Điều này đảm bảo an toàn và giúp bạn nhìn rõ vết bẩn hơn trên màn hình tối. Có thể dùng đèn pin điện thoại chiếu xiên để phát hiện dấu vân tay hoặc vệt bẩn.

- Phủi bụi trước.

- Dùng khăn microfiber khô hoặc chổi mềm, lau nhẹ từ trên xuống dưới. Không ấn mạnh vì bụi cứng hoặc hạt nhỏ có thể làm xước bề mặt. Không lau theo vòng tròn, chỉ lau dọc. Bụi thường đọng lại ở mép dưới nên chỉ cần vuốt nhẹ theo chiều ngang để gạt bỏ.

- Lau ướt nếu cần thiết. Nếu vẫn còn vết ố hay dấu tay, thấm nhẹ nước cất hoặc dung dịch chuyên dụng lên khăn (không xịt trực tiếp lên TV). Lau nhẹ theo chiều dọc, từ trên xuống dưới. Sau đó, dùng khăn khô khác lau lại để hút hết phần nước còn sót.

- Đặt lại về vị trí cũ và bật TV.

Bảo dưỡng định kỳ

Nếu hạn chế chạm tay vào màn hình, chỉ cần lau bụi nhẹ hàng tuần bằng khăn microfiber khô là đủ. Việc duy trì thói quen này giúp TV luôn sáng rõ và giảm nguy cơ bụi xâm nhập vào bên trong.

Trong trường hợp màn hình có “vết ố” không thể tẩy sạch dù đã dùng nước cất hoặc dung dịch LCD, có thể lớp phủ bề mặt đã bị hư hại. Khi đó, tốt nhất nên liên hệ trung tâm bảo hành hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng để được tư vấn – vì cố lau thêm chỉ khiến tình trạng tệ hơn.

Chỉ cần làm đúng các bước này, bạn sẽ giữ được độ trong, sắc nét của màn hình trong nhiều năm, đồng thời tránh được những sai lầm khiến thiết bị đắt tiền của mình xuống cấp nhanh chóng.

(Theo How To Geek)