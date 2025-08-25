Chiều 25/8, tại Hà Nội, Báo VietNamNet họp báo giới thiệu chương trình Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025. Đây là năm thứ 15 chương trình được thực hiện và đặc biệt hơn, lần đầu tiên Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia chỉ đạo.

Buổi họp có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và NSƯT Lan Anh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại họp báo.

Điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật của dân tộc

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định Điều còn mãi không chỉ là một chương trình nghệ thuật thường niên mà đã trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật quan trọng, có sức lan tỏa trong xã hội. Ông nhấn mạnh, sự kiện năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời cũng là dấu mốc 50 năm thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định "Điều còn mãi" đã trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật quan trọng, có sức lan tỏa trong xã hội.

Theo Thứ trưởng, sự trùng hợp này mang tính thiêng liêng, khiến mỗi tiết mục trong hòa nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là lời tri ân lịch sử, khẳng định sức sống bền vững của tinh thần dân tộc. Ông gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã đồng hành và mong muốn sự gắn kết này sẽ tiếp tục duy trì để chương trình phát triển trong nhiều năm tới.

Thứ trưởng Y Thông và Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho biết, Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng Tháng Tám 19/8, vì vậy BTC đặt ra yêu cầu chương trình phải thật đặc biệt và khác biệt. Từ cuối tháng 7 đến nay, công chúng đã được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật có sức hút lớn và sắp tới cũng còn nhiều sự kiện ý nghĩa. Trong bối cảnh đó, Điều còn mãi - vốn là một hoạt động thường niên, buộc phải có dấu ấn riêng, mới mẻ.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá.

"Chúng tôi đã đặt hàng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng xây dựng một chương trình phản ánh thành quả của 80 năm độc lập, trải dài trên mọi miền đất nước. Vì thế, bên cạnh những tác phẩm khí nhạc, chương trình có sự xuất hiện của các ca khúc dân gian, dân ca 3 miền cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ", ông Bá nhấn mạnh.

Kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ giao hưởng

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng chia sẻ, ngay từ khi ra đời, Điều còn mãi đã lựa chọn con đường riêng đó là tôn vinh âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm - giao hưởng. Những ca khúc cách mạng, dân ca, nhạc đỏ, nhạc trữ tình vốn quen thuộc với khán giả được đưa lên sân khấu giao hưởng, tạo nên bản sắc khác biệt.

Năm nay, chương trình tiếp tục giữ tinh thần ấy nhưng đồng thời làm mới nhiều tác phẩm để phù hợp với không khí kỷ niệm trọng đại, chọn cách kể văn hoá dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng.

Ví dụ, Trường ca Sông Lô sẽ được trình bày theo phong cách concerto dành cho piano và dàn nhạc, do tài năng trẻ Lương Khánh Nhi biểu diễn. Hướng về Hà Nội được thể hiện bằng tiếng cello tinh tế của Phan Phúc - một Tiến sĩ đã tốt nghiệp ở Mỹ, mang lại hơi thở mới mẻ cho hình ảnh Thủ đô.

"Tiếng đàn cello của Phan Phúc cực đẹp. Có thể cái tên của cậu ấy chưa phổ biến trong nước nhưng những người làm nghề, trong nước và quốc tế đều biết và thán phục tiếng đàn ấy", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tác phẩm về Hà Nội, về Tổ quốc sẽ được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu như Hồng Nhung, Tùng Dương mang lại chiều sâu cảm xúc và sự lấp lánh của tinh thần dân tộc.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng khẳng định: "Âm nhạc về quê hương, đất nước chưa bao giờ bị đứt gãy. Nó là dòng chảy tự nhiên trong tâm hồn người Việt, từ thế hệ lớn tuổi đến lớp trẻ".

Những lựa chọn đầy thử thách

Trong phần giao lưu, nhà báo Vương Hà (Báo Quân đội Nhân dân) nêu câu hỏi về áp lực lựa chọn tác phẩm trong bối cảnh năm 2025 có nhiều sự kiện lớn.

Trả lời, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bá cho biết BTC đã làm việc nhiều tháng cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng để xây dựng ý tưởng. Thách thức lớn nhất là cân bằng giữa yếu tố mới mẻ mà khán giả mong đợi và tiêu chuẩn hàn lâm của chương trình.

"Có những ca khúc hào hùng trên sân khấu ca nhạc nhưng khi đưa vào không gian giao hưởng lại không phù hợp. Chúng tôi buộc phải chọn lọc rất kỹ, để mỗi tiết mục vừa giữ được bản sắc, vừa đạt giá trị nghệ thuật cao nhất", Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bá chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh không phải tác phẩm nào cũng có thể chuyển soạn cho giao hưởng, bởi nhạc nhẹ và nhạc giao hưởng khác nhau về cấu trúc, tiết tấu, sắc thái. Tương tự, không phải ca sĩ nào cũng phù hợp với không gian này. Chính vì vậy, sự lựa chọn tác phẩm và nghệ sĩ biểu diễn là quá trình hết sức khắt khe.

NSƯT Lan Anh trở lại với "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"

NSƯT Lan Anh.

Trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn, NSƯT Lan Anh gây chú ý khi trở lại với Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Ca sĩ Lan Anh chia sẻ: "Được trở lại sân khấu Điều còn mãi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đây không chỉ là nơi tôi hát mà còn là nơi tôi được sống cùng dòng chảy âm nhạc dân tộc trong không gian giao hưởng sang trọng". Theo chị, Điều còn mãi là chương trình tiên phong đưa các ca khúc cách mạng và truyền thống lên sân khấu giao hưởng - điều mà cách đây 15 năm chưa ai làm được.

Nghệ sĩ cống hiến, khán giả đồng hành

Tại họp báo, Tổng Biên tập báo VietNamNet cũng khẳng định, chất lượng âm thanh khi phát sóng trực tiếp Điều còn mãi đã được cải thiện rõ rệt. Đội ngũ kỹ thuật đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm khán giả truyền hình có được trải nghiệm tốt nhất, vừa hình ảnh vừa âm nhạc: "Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giữ gìn giá trị cốt lõi của chương trình Điều còn mãi - nơi tôn vinh những tác phẩm âm nhạc Việt Nam nổi tiếng, được thể hiện bởi các nghệ sĩ giàu đam mê và trách nhiệm. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình không chỉ vì biểu diễn mà coi đây là sự phụng sự, dâng hiến âm nhạc đến công chúng trong một dịp trọng đại của đất nước".

Ông lấy ví dụ nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - một nghệ sĩ rất nghiêm khắc, đòi hỏi cao về chuyên môn và luôn đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu. Làm việc với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và các nghệ sĩ quốc tế, yêu cầu nghệ thuật càng khắt khe hơn, buộc toàn bộ ê-kíp phải tập trung cao độ. Để chuẩn bị cho chương trình, các nghệ sĩ phải trải qua các buổi tập trong hai ngày cùng một buổi tổng duyệt kéo dài - đó là một thử thách lớn, nhất là trong điều kiện lịch diễn sát ngày Quốc khánh 2/9.

Hay nhiều nghệ sĩ đã chủ động sắp xếp, thậm chí ở lại khách sạn gần Nhà hát Lớn Hà Nội để tiện tham gia tổng duyệt và biểu diễn.

"Điều đó thể hiện sự hy sinh, cống hiến của họ cho thành công chung. Đối với VietNamNet, đây cũng là một áp lực rất lớn, nhiều lúc chúng tôi nản lòng. Tuy nhiên, chính sự tận tâm, nhiệt huyết của nghệ sĩ đã tiếp thêm động lực để chúng tôi nỗ lực hơn, giữ vững và phát huy giá trị của Điều còn mãi.

Chương trình không chỉ là tiếng nói của âm nhạc mà còn là khúc ca của sự đoàn kết, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang thực hiện. Từ khi Bộ được thành lập năm 2025, VietNamNet - với vai trò là cơ quan ngôn luận, càng ý thức rõ hơn trách nhiệm tôn vinh bản sắc và dẫn dắt thông tin", ông Bá nhấn mạnh.

Tổng Biên tập báo VietNamNet cho rằng, vượt lên khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật, Điều còn mãi được nhìn nhận như tiếng nói của đoàn kết và bản sắc Việt. Sự tham gia của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong lần tổ chức này càng làm rõ hơn ý nghĩa ấy khi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các giá trị tinh thần, văn hóa và niềm tin cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại, Điều còn mãi với sự tham gia chỉ huy dàn nhạc của hạc trưởng Olivier Ochanine cùng các ca sĩ: NSƯT Lan Anh, NSƯT Lệ Giang, Hồng Nhung, Tùng Dương, Đinh Trang, Viết Danh, Bạch Trà, Hà An Huy, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc, Hoàng Kẹ, nhóm Áo Lính, nhóm Nét Việt… không chỉ là sân khấu của nghệ thuật mà còn là lời khẳng định về sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam. Như chính tên gọi, những gì vang lên trong hòa nhạc sẽ không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc biểu diễn mà còn lắng sâu trong ký ức khán giả như "điều còn mãi" trong tâm hồn dân tộc.

