Thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đưa các khoản chi an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước/tổ chức chính trị xã hội đến tận tay người dân, một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... vừa có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.
Theo hướng dẫn của các ngân hàng, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.
Theo đó, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng:
Bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”.
Bước hai, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.
Bước ba, nhập passcode, chọn Ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.
Thực hiện ba bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.
Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.
Từ 1/7/2024, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 38,9%.
Số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) cho thấy, cả nước có khoảng 3,356 triệu người, chiếm khoảng 3,356% dân số, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng.
Con số này bao gồm 1,4 triệu người hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi, 1,6 triệu người hưởng chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật, 21.000 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, 146.000 trẻ em dưới 3 tuổi, 84.000 người đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi và hơn 349.000 hộ gia đình đang chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng và đối tượng bảo trợ xã hội.
Hằng năm, ngân sách nhà nước đã bố trí hơn 27.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội.