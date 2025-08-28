Thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đưa các khoản chi an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước/tổ chức chính trị xã hội đến tận tay người dân, một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... vừa có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Theo đó, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng:

Bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”.

Bước hai, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước ba, nhập passcode, chọn Ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện ba bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.