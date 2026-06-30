Hyundai vừa công bố đợt triệu hồi xe quy mô lớn đối với dòng Tucson tại thị trường Mỹ, sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) bị tắt đột ngột trong lúc xe đang chạy.

Khách hàng phản ánh tình trạng bảng đồng hồ trên Hyundai Tucson hoạt động chập chờn khi đang chạy xe. Ảnh: Hyundai

Theo thông báo từ Cục An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), lỗi này ảnh hưởng tới các mẫu Hyundai Tucson, Tucson Hybrid và Tucson PHEV đời 2025-2026. Khi xe vận hành ở tốc độ cao, bảng điều khiển có thể tự khởi động lại, dẫn đến việc màn hình tối đen, đồng hồ tốc độ, đồng hồ nhiên liệu và HUD đồng loạt ngừng hiển thị.

Trong kỷ nguyên xe sử dụng đồng hồ analog, những sự cố kiểu này gần như rất hiếm. Tuy nhiên, với sự phổ biến của cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình điện tử, lỗi phần mềm đang trở thành nguyên nhân phổ biến gây ra các đợt triệu hồi lớn trong ngành ô tô toàn cầu. Trường hợp của Hyundai Tucson là ví dụ điển hình.

Hyundai cho biết nguyên nhân xuất phát từ lỗi logic phần mềm, khiến quá trình giao tiếp giữa cụm đồng hồ và màn hình HUD bị gián đoạn. Do các thông tin quan trọng không được hiển thị đầy đủ, những xe bị ảnh hưởng không đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang của Mỹ.

Tổng cộng có 96.310 xe nằm trong diện triệu hồi. Trong đó, 53.886 chiếc Tucson Hybrid đời 2025-2026 được sản xuất từ ngày 18/6/2024 đến 7/5/2026; 39.605 chiếc Tucson bản xăng đời 2025-2026 lắp ráp từ ngày 7/6/2024 đến 30/4/2026 và 2.819 chiếc Tucson PHEV đời 2025-2026 sản xuất từ ngày 9/7/2024 đến 14/4/2026.

Hơn 96.000 xe Hyundai Tucson bị triệu hồi do lỗi phần mềm có thể khiến màn hình điều khiển và đồng hồ tốc độ tắt ngẫu nhiên. Ảnh: Hyundai

Cuộc điều tra được khởi động từ quý III năm ngoái, sau khi một khách hàng phản ánh tình trạng bảng đồng hồ trên Tucson Hybrid hoạt động chập chờn. Đáng chú ý, đến nay chưa ghi nhận tai nạn hay thương tích nào liên quan trực tiếp đến lỗi màn hình bị tắt.

Hyundai sẽ gửi thông báo triệu hồi tới các đại lý và chủ xe từ ngày 22/8. Người dùng có thể mang xe tới đại lý để được cập nhật phần mềm miễn phí, hoặc tự cài đặt tại nhà thông qua hệ thống cập nhật từ xa Hyundai Bluelink. Đây được xem là giải pháp nhanh chóng nhằm khắc phục triệt để lỗi và đảm bảo an toàn cho người lái.

Theo NHTSA

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