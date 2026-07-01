Sau gần 7 năm kể từ khi thế hệ G05 trình làng, hãng xe Đức BMW chính thức giới thiệu X5 hoàn toàn mới (mã G65), đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của dòng SUV bán chạy này kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1999.

Theo những hình ảnh được trang Carscoops đăng tải, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất của BMW X5 là ngoại thất được phát triển theo triết lý thiết kế Neue Klasse với lưới tản nhiệt hình quả thận thanh mảnh hơn, cụm đèn pha và đèn hậu có đồ họa mới.

Điểm đáng chú ý là tay nắm cửa truyền thống được thay bằng các cánh mở cửa tích hợp trên thân xe nhằm cải thiện tính khí động học. Xe cũng có trục cơ sở dài hơn thế hệ trước, giúp tăng không gian cho hàng ghế sau.

Khoang lái được thiết kế lại gần như hoàn toàn với màn hình trung tâm 17,9 inch, tùy chọn màn hình dành riêng cho hành khách phía trước và hệ thống hiển thị Panoramic Vision trải dài dưới chân kính lái.

Đây là công nghệ hiển thị mới sẽ được BMW áp dụng trên các mẫu xe thuộc thế hệ Neue Klasse. Hệ điều hành BMW Operating System X cùng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo cũng xuất hiện trên X5 mới.

Đáng chú ý nhất là việc BMW lần đầu bổ sung phiên bản thuần điện mang tên iX5 vào dải sản phẩm của X5.

Xe sử dụng hệ thống điện 800V thế hệ mới, trang bị hai mô-tơ điện cho công suất khoảng 570 mã lực, phạm vi hoạt động ước tính hơn 700 km theo chuẩn EPA và hỗ trợ sạc siêu nhanh, có thể bổ sung khoảng 270 km quãng đường chỉ sau 10 phút sạc DC.

Bên cạnh iX5, BMW vẫn duy trì nhiều lựa chọn hệ truyền động khác, gồm động cơ xăng mild-hybrid, hybrid sạc ngoài (PHEV), động cơ diesel tại một số thị trường và dự kiến bổ sung phiên bản sử dụng nhiên liệu hydro trong thời gian tới. Đây cũng là lần đầu tiên một thế hệ X5 có tới 5 tùy chọn hệ truyền động ngay từ khi ra mắt.

Theo kế hoạch, BMW X5 mới sẽ bắt đầu được bán tại một số thị trường từ cuối năm 2026 với phiên bản X5 40 xDrive. Các phiên bản BMW X5 40 RWD, X5 50e PHEV và iX5 sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Trong khi đó phiên bản hiệu suất cao M Performance và iX5 Hydrogen sẽ được bổ sung vào dải sản phẩm sau đó.

Dưới đây là một số hình ảnh của BMW X5 2027:

(Theo Carscoops)

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