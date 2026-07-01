Khi nhắc đến những mẫu xe đua rally cổ điển có giá trị sưu tầm cao, giới chơi xe thường nghĩ ngay đến những cái tên như Lancia hay Ford. Tuy nhiên, một chiếc Lada 2105 VFTS xuất hiện trên sàn giao dịch eBay tại Đức đang thu hút sự chú ý bởi lịch sử thi đấu đặc biệt cùng mức giá không hề rẻ.

Chiếc xe được rao bán theo hình thức "Mua ngay" với giá 63.000 euro, tương đương khoảng 1,86 tỷ đồng.

Ban đầu, đây là một chiếc Lada 2105 (còn gọi là Lada Riva) xuất xưởng năm 1981. Đến năm 1985, xe được nâng cấp theo tiêu chuẩn Group B và chuyển đổi thành phiên bản đua Lada 2105 VFTS (Vilnius Fabrika Transportnych Sredstv).

Chiếc Lada 2105 VFTS xuất hiện trên sàn giao dịch eBay tại Đức.

Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp, xe được nhà nhập khẩu ÖAF tại Áo chứng nhận đủ điều kiện lưu thông trên đường phố cũng như tham gia các giải đua. Chương trình thi đấu do tay đua Rudi Stohl điều hành.

Trong giai đoạn từ năm 1985 đến 1989, chiếc xe liên tục góp mặt tại Giải vô địch Rally Áo, với các tay đua Rudi Strobl, Rainer Walenczko và Engelbert Helm thay nhau cầm lái.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, chiếc Lada được cất giữ trong một garage tại Áo suốt nhiều năm. Đến năm 2018, chủ sở hữu hiện tại mua lại và tiến hành phục chế với sự hỗ trợ của các chuyên gia xe đua rally. Hai năm sau, xe được Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật lịch sử (HTP), đáp ứng tiêu chuẩn homologation B222.

Chiếc Lada được cất giữ trong một garage tại Áo suốt nhiều năm.

Về ngoại thất, chiếc Lada mang đậm phong cách xe đua thập niên 1980 với bộ bodykit mở rộng hốc bánh, cản trước cỡ lớn, cánh gió đuôi kiểu "ducktail", cụm đèn pha phụ và cửa sổ nhựa nhằm giảm trọng lượng. Bộ mâm hợp kim 5 chấu đồng màu thân xe trắng hoàn thiện diện mạo đặc trưng của phiên bản VFTS.

Khoang lái gần như được lược bỏ toàn bộ tiện nghi. Xe chỉ giữ lại hai ghế đua, khung chống lật, cùng một số đồng hồ và công tắc phục vụ thi đấu.

Bên trong khoang lái.

Điểm đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô. Động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.6L được trang bị hai bộ chế hòa khí Weber và hệ thống nạp lưu lượng lớn, giúp công suất tăng từ 75 mã lực lên 128 mã lực. Với trọng lượng chỉ khoảng 920 kg, mức sức mạnh này được đánh giá khá ấn tượng đối với một mẫu sedan có nền tảng từ đầu thập niên 1980.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp tỷ số truyền ngắn kết hợp vi sai chống trượt Torsen, cấu hình phù hợp cho các chặng đua rally.

Mức giá hơn 1,86 tỷ đồng có thể khiến nhiều người bất ngờ khi chiếc xe vốn xuất phát là một mẫu sedan phổ thông của Liên Xô. Tuy nhiên, trên thị trường xe đua cổ điển, giá trị của những mẫu xe sở hữu lịch sử thi đấu và hồ sơ phục chế đầy đủ thường cao hơn rất nhiều so với giá trị nguyên bản.

Dù Lada không phải thương hiệu nổi tiếng trong làng đua rally thế giới, mẫu 2105 vẫn có mối liên hệ thú vị với lịch sử xe thể thao. Đây là phiên bản phát triển từ VAZ-2101, dòng xe được xây dựng trên nền tảng Fiat 124. Sau này, Fiat tiếp tục phát triển mẫu Fiat 131, tiền thân của chiếc Fiat 131 Abarth Rally từng giành ba chức vô địch dành cho nhà sản xuất và hai chức vô địch tay đua tại Giải đua xe địa hình thế giới (WRC).

Theo Carscoops

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