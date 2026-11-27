Cách luộc ốc nhồi không bị nhớt

Bước 1: Ngâm ốc nhả bùn

Ốc mua về nhặt bỏ con chết, vỏ vỡ hoặc có mùi bất thường. Rửa qua vài lần để trôi bùn đất bên ngoài, sau đó ngâm trong nước vo gạo mới khoảng 2-3 giờ.

Trong lúc ngâm, nếu nước bẩn nhiều thì thay nước. Ngâm giúp ốc nhả bớt cặn bẩn, nhưng không thay thế cho việc rửa sạch và nấu chín kỹ.

Ốc luộc là món ăn vặt ưa thích vào ngày trở gió

Bước 2: Chà vỏ, rửa sạch quanh miệng ốc

Vớt ốc sang chậu nước sạch, dùng bàn chải chà rong rêu và bùn bám trên vỏ, chú ý các rãnh xoắn và quanh miệng. Rửa nhiều lần, thay nước đến khi không còn cặn bẩn rõ rệt.

Không cần chặt đuôi ốc khi luộc nguyên con. Cũng không nên đập, xóc mạnh làm vỡ vỏ, lẫn mảnh vụn vào nồi.

Bước 3: Xếp nguyên liệu vào nồi

Lót sả, gừng và một phần lá chanh dưới đáy, cho ốc lên trên. Thêm muối, nước sạch và phần lá chanh còn lại rồi đậy nắp.

Ốc sẽ tiết thêm nước khi nấu nên không cần đổ ngập. Tuy vậy, vẫn phải có đủ nước tạo hơi và tránh cháy đáy; không để nồi cạn trong lúc luộc.

Bước 4: Luộc chín, hạn chế đảo nhiều

Đun đến khi nước sôi, mở nắp và đảo nhẹ một lượt để ốc nóng đều, sau đó tiếp tục nấu. Không xếp quá đầy nồi khiến những con phía trên khó nhận đủ nhiệt.

Khi nhiều con đã bung mày, khều thử một con lớn để kiểm tra phần thịt dày bên trong. Thịt cần chín hoàn toàn, săn đều, không còn phần sống trong. Không chỉ thấy mày ốc bong là tắt bếp, bởi kích thước ốc, lượng nước và số lượng mỗi mẻ đều ảnh hưởng đến thời gian chín.

Khi ốc đã chín, tắt bếp, dùng nóng. Tránh đun kéo dài khiến thịt co lại, dai và khó khều.

Bước 5: Pha nước chấm, thưởng thức

Có thể pha theo tỷ lệ tham khảo: một phần nước mắm, một phần đường, một phần nước cốt quất và ba phần nước lọc. Hòa tan đường với nước ấm, để nguội bớt rồi thêm các nguyên liệu còn lại, nếm lại theo độ mặn của nước mắm.

Cho gừng, tỏi, ớt giã nhỏ cùng sả và lá chanh thái mảnh vào sau cùng. Bát nước chấm vừa miệng có vị mặn ngọt cân đối, chua dịu, cay ấm, thơm rõ mùi gừng.

Khi ăn, bỏ mày, dùng que khều ghim chắc vào phần thịt ở miệng ốc, xoay nhẹ theo chiều vỏ rồi kéo từ từ. Tránh giật mạnh làm đứt thịt. Bỏ phần cuối ruột sẫm màu, thưởng thức phần thịt đã chín kỹ.