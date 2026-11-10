Cách làm trứng cút lộn xào me chua ngọt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trứng cút lộn mua về đem rửa sạch, để ráo rồi đổ ngập nước vào nồi và thêm chút muối hạt, giấm.

Tiếp đến, bạn bật bếp đun sôi để luộc trứng. Khi nước sôi lăn tăn, bạn hạ nhỏ lửa, đun chừng 6-8 phút cho trứng chín đều rồi vớt ra, cho vào thau nước mát hoặc nước đá.

Trứng luộc xong ngâm ngay vào nước lạnh giúp công đoạn bóc vỏ trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Sau khi luộc trứng cút lộn xong, bạn pha chế nước xốt bằng cách ngâm chút me chín vào nước nóng (nếu dùng nước cốt me sẵn thì không cần công đoạn này). Tiếp đến, bạn dùng thìa dầm nát cho thịt quả me hòa quyện vào nước sôi rồi lọc lấy nước cốt, bỏ hạt.

Để nước xốt me đậm đà và hài hòa các vị chua cay mặn ngọt, bạn tiếp tục pha hỗn hợp theo tỷ lệ: 3 thìa canh nước xốt me, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh nước mắm nhạt (khoảng 27-30 độ đạm), 2 thìa canh tương ớt rồi khuấy đều cho tan.

Bước 2: Cách làm trứng cút lộn xào me ngon

Bạn cho chút mỡ lợn vào chảo, phi thơm hành tỏi băm. Sau đó, bạn cho thêm hỗn hợp nước xốt me, khuấy đều và đun nhỏ lửa đến khi thấy hơi sánh quyện lại thì đổ trứng vào.

Công đoạn này cần đảo nhẹ tay để trứng ngấm đều gia vị nhưng không bị vỡ, rời rạc, đảm bảo chất lượng món ăn.

Tùy khẩu vị và sở thích, nếu muốn món ăn có màu sắc hấp dẫn hơn, bạn có thể cho thêm chút dầu điều (khoảng vài giọt).

Để nước xốt sánh hơn, bạn pha chút bột bắp (hoặc bột năng) vào nước, khuấy đều cho hỗn hợp không còn vón cục rồi đổ từ từ vào nước xốt me.

Bạn tiếp tục khuấy nhẹ tới khi hỗn hợp nước xốt quyện sánh lại, tất cả các nguyên liệu đều chín thì thêm gừng, rau răm, ớt rồi tắt bếp.

Khi múc món ăn ra bát và thưởng thức, bạn có thể rắc thêm dừa nạo sợi và lạc rang lên trên. Món này ngon nhất khi thưởng thức nóng.

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, món này không thể thiếu rau răm tươi và đậu phộng (lạc) rang giã dập rắc lên trên. Bởi đây là 2 nguyên liệu giúp cân bằng tính hàn của trứng cút lộn.

Món trứng cút lộn xào me có cách làm khá đơn giản, ăn lại ngon. Ảnh: Vân Anh Nga

Bước 3: Thành phẩm

Món ăn đạt chất lượng nếu trứng cút lộn giữ nguyên hình khối, phần lòng đỏ và trắng vẫn vẹn nguyên, không bị rời rạc và bao quanh là nước xốt me sánh quyện, bám đều các mặt, hài hòa đủ các vị mặn – ngọt – chua – cay.

Đây là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được nhiều gia đình sử dụng và chế biến, vừa ngon lại phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi.

Tuy nhiên, trứng cút lộn rất giàu dinh dưỡng, lại chứa hàm lượng đạm và cholesterol cao. Vì thế, bạn chỉ nên ăn lượng vừa phải, hạn chế ăn quá thường xuyên nếu đang kiểm soát cân nặng.