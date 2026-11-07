Cách luộc ốc hương không bị đứt ruột

Sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu

Để luộc ốc hương ngon, đầu tiên bạn cần chọn nguyên liệu kỹ lưỡng. Ốc hương mua về phải đảm bảo còn tươi sống, kích thước đồng đều.

Bạn có thể kiểm tra xem ốc hương đạt chất lượng hay không bằng một vài cách thủ công như:

Kiểm tra trạng thái sống của ốc: Dùng tay chạm nhẹ vào phần vỏ ở miệng hoặc thịt ốc. Ốc tươi sẽ rụt mình nhanh chóng, khép chặt nắp miệng. Nếu ốc không phản ứng hoặc phản ứng chậm, có thể đã yếu hoặc sắp chết.

Quan sát vẻ ngoài: Chọn ốc có vỏ nguyên vẹn, màu nâu trắng hoặc vàng nhạt tự nhiên, vân xoắn rõ. Thịt ốc phải dày dặn, săn chắc, phần vỏ ở miệng lộ ra nhiều. Tránh chọn ốc có vỏ trắng bệch, thịt mềm.

Ngửi mùi và chọn kích cỡ: Ốc hương tươi thường có mùi biển tự nhiên, hơi tanh nhẹ. Bạn nên chọn ốc kích thước vừa phải, không quá lớn hay quá nhỏ, để đảm bảo thịt dai giòn và thơm ngon nhất, đồng thời không chọn những con có mùi lạ.

Sau khi chọn ốc xong xuôi, bạn tiếp tục công đoạn sơ chế. Ốc hương mua về được ngâm vào thau/chậu nước sạch với vài lát ớt tươi trong khoảng 1 tiếng để ốc nhả hết cặn bẩn ra ngoài.

Chờ ngâm đủ thời gian, bạn đem ốc ra rửa sạch lại vài lần nữa.

Bạn có thể ngâm thêm ốc với nước vo gạo và đập kèm 1 quả trứng gà để ốc nạp dinh dưỡng, giúp thịt ốc béo ngậy hơn rồi đem rửa lại với nước sạch.

Cách luộc ốc hương

Nếu luộc không nước, bạn cần lót ít sả đập dập, lá chanh hoặc gừng dưới đáy nồi rồi xếp ốc đã sơ chế sạch lên trên.

Còn nếu luộc với chút nước, bạn cho ốc hương đã sơ chế vào nồi, đổ thêm khoảng nửa chén nước lạnh. Bạn có thể cho sả đập dập và một chút xíu muối vào cùng để món ăn dậy mùi thơm và hương vị đậm đà hơn, sau đó đậy nắp, bật bếp đun với lửa lớn.

Bạn lưu ý luộc ốc với nước lạnh, không dùng nước sôi và nên thả ốc vào nồi ngay từ đầu. Vì nếu cho ốc vào lúc nước đang sôi, ốc bị sốc nhiệt khiến phần thịt teo lại, ăn dai hơn và phần ruột bên trong cũng dễ bị đứt rời ra.

Trong quá trình luộc, bạn cũng không nên khuấy hoặc đảo nhiều và sau khi nước sôi lăn tăn thì giảm nhỏ lửa.