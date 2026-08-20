Chuẩn bị nguyên liệu nấu canh hàu - Hàu tươi sống: Với định lượng khoảng 500g-1kg hàu tươi nguyên vỏ (tương đương 200-300g thịt hàu đã tách vỏ) là đủ cho một nồi canh khoảng 3-4 người ăn. - Cà chua: 2-3 quả vừa - Dứa (thơm): 1/4 quả - Hành tây: 1/2 củ - Hành lá, thì là: Một ít, dùng để trang trí và tăng hương vị cho món canh - Tỏi, hành khô: 1-2 tép tỏi - Ớt tươi: 1-2 quả (tùy khẩu vị) - Gia vị cơ bản: Nước mắm, đường, muối, hạt nêm, dầu ăn, tiêu xay. Một chút giấm hoặc nước cốt chanh (nếu cần điều chỉnh độ chua). Sự tươi ngon của hàu và các loại rau củ sẽ quyết định phần lớn chất lượng món ăn. Ảnh minh họa AI

3 cách khử mùi tanh hàu hiệu quả Sau khi rửa sạch, cho thịt hàu vào một tô lớn, vắt khoảng 1/2 quả chanh hoặc thêm 1-2 muỗng canh giấm gạo vào, trộn đều nhẹ nhàng. Để khoảng 5-7 phút, sau đó rửa lại thật nhanh dưới vòi nước lạnh. Chanh và giấm có tính axit sẽ giúp khử mùi tanh rất tốt mà không làm ảnh hưởng đến hương vị của hàu. Gừng tươi đập dập hoặc thái lát mỏng, chà xát nhẹ nhàng lên thịt hàu, sau đó rửa lại với nước. Gừng có mùi thơm đặc trưng giúp át đi mùi tanh của hải sản. Một cách khác là ngâm hàu trong một ít rượu trắng khoảng 5 phút rồi rửa sạch. Rượu trắng cũng rất hiệu quả trong việc khử mùi tanh.

Các bước nấu canh hàu chua ngọt thơm ngon, chuẩn vị Bước 1: Sơ chế và ướp hàu Thịt hàu đã được khử tanh và để ráo. Ướp hàu với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều và để khoảng 10-15 phút cho hàu thấm gia vị. Cà chua rửa sạch, bổ múi cau. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, thái lát vừa ăn. Hành tây bóc vỏ, thái múi cau. Hành lá, thì là rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi, hành khô băm nhỏ. Ớt thái lát. Bước 2: Xào thơm nguyên liệu Đặt nồi lên bếp, cho 1-2 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho hành khô và tỏi băm vào phi thơm vàng. Tiếp theo, cho cà chua và dứa vào xào sơ khoảng 3-5 phút cho cà chua mềm và ra màu. Việc xào cà chua trước sẽ giúp nước canh có màu sắc đẹp mắt và vị chua dịu hơn. Bước 3: Nấu nước dùng Khi cà chua và dứa đã mềm, cho khoảng 800ml – 1 lít nước lọc (hoặc nước hàu nếu có) vào nồi rồi đun sôi. Nêm nếm gia vị: Thêm 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối. Khuấy đều và nếm thử, điều chỉnh gia vị cho vừa ăn, đảm bảo có vị chua ngọt hài hòa. Hạ nhỏ lửa, đun thêm khoảng 5-7 phút để các nguyên liệu hòa quyện và nước dùng đậm đà hơn. Bước 4: Cho hàu vào và hoàn thành Khi nước canh đã sôi và các nguyên liệu đã chín tới, cho thịt hàu đã ướp vào nồi. Lưu ý, hàu rất nhanh chín, chỉ cần đun khoảng 1-2 phút là hàu đã chín tới và căng mọng. Tránh đun quá lâu sẽ làm hàu bị dai và mất đi độ ngọt tự nhiên. Thêm hành tây thái múi cau vào, đun thêm khoảng 1 phút. Cuối cùng, cho hành lá, thì là thái nhỏ và ớt thái lát vào. Tắt bếp ngay để giữ được màu xanh và hương thơm của rau gia vị. Múc canh ra bát, rắc thêm chút tiêu xay và thưởng thức khi còn nóng. Món canh hàu chua ngọt thơm lừng, đậm đà. Ảnh minh họa AI