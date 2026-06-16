Cách chọn lạc ngon Muốn lạc luộc ngon nên ưu tiên lạc tươi vừa thu hoạch. Loại lạc này có hạt chắc, vị ngọt tự nhiên và khi luộc lên thường mềm bùi hơn lạc để lâu ngày. Khi mua, nên chọn những củ lạc có kích thước tương đối đồng đều để các hạt chín cùng thời điểm. Những củ quá nhẹ tay thường chứa nhiều hạt lép, ăn không thơm và kém độ béo. Nếu mua lạc đã tách vỏ, nên chọn những hạt mẩy, lớp vỏ lụa còn nguyên, không có mùi ẩm mốc hoặc dấu hiệu sâu mọt. Lạc tươi vừa thu hoạch, củ mẩy và có độ đồng đều sẽ ngon hơn

Cách luộc lạc nhanh mềm, không thâm vỏ Lạc mua về nên được rửa sạch nhiều lần để loại bỏ đất cát còn bám trên vỏ. Trước khi luộc, có thể ngâm lạc trong nước khoảng 20-30 phút. Đây là mẹo được nhiều người áp dụng để hạt hút nước đều hơn, từ đó rút ngắn thời gian nấu và hạn chế tình trạng chín không đều. Cho lạc vào nồi, đổ nước ngập mặt lạc khoảng 3-5cm. Thêm khoảng 1 thìa cà phê muối cho mỗi kg lạc. Muối không chỉ giúp lạc đậm đà hơn mà còn làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của hạt sau khi chín. Một số người nội trợ còn cho thêm vài giọt giấm hoặc nước cốt chanh vào nồi luộc. Mẹo này giúp vỏ lạc giữ màu sáng đẹp và hạn chế tình trạng bị thâm. Khi nước bắt đầu sôi, nên hạ lửa xuống mức vừa phải và đậy nắp nồi. Việc duy trì nhiệt độ ổn định giúp hạt lạc chín đều từ ngoài vào trong mà không bị nứt vỏ. Một mẹo nhỏ khác là không nên vớt ra ngay khi lạc chín mà có thể ngâm thêm vài phút trong nước luộc. Cách làm này giúp hạt lạc mềm đều và giữ được vị ngọt tự nhiên.