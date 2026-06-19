Cách chọn thịt lợn ngon Nguyên liệu tươi là yếu tố quyết định chất lượng món ăn. Thịt lợn ngon thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi tự nhiên, bề mặt khô ráo và có độ đàn hồi tốt. Khi ấn nhẹ, thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, không để lại vết lõm. Đối với món luộc, nhiều người ưu tiên thịt ba chỉ hoặc chân giò. Ba chỉ có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối nên không bị khô, trong khi chân giò cho cảm giác mềm và giòn hơn khi ăn. Nên tránh những miếng có màu tái sẫm, chảy nước hoặc có mùi lạ vì đây có thể là dấu hiệu thịt không còn tươi. Thịt luộc là món ăn đơn giản nhưng ngon miệng trên nhiều mâm cơm.

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Cách luộc thịt mềm mọng và không bị hôi Thịt sau khi mua về nên rửa sạch, chà nhẹ với muối rồi rửa lại bằng nước để loại bỏ bụi bẩn và mùi đặc trưng. Khi luộc, nhiều người chọn cho thịt vào nước lạnh từ đầu để thịt chín đều và giữ vị ngọt tự nhiên thay vì đợi nước sôi mới thả vào. Cách này giúp phần bên trong và bên ngoài chín đều hơn. Có thể cho thêm vài lát gừng hoặc hành tím đập dập vào nồi nước luộc. Đây là mẹo quen thuộc giúp khử mùi và tăng hương vị cho món ăn. Trong lúc đun nên hớt bọt thường xuyên để nước trong và thịt thơm hơn. Sau khi chín, tắt bếp và để thịt ngâm trong nước luộc khoảng 5 phút rồi mới vớt ra. Cách làm này giúp giữ độ ẩm và hạn chế tình trạng khô mặt thịt.