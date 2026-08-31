Chất lượng của món cháo sườn phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu. Dưới đây là những thành phần cơ bản và cách chọn lựa để đảm bảo hương vị tốt nhất.

Cách nấu cháo sườn thơm ngon, chuẩn vị

Việc nấu cháo sườn không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng công đoạn để đảm bảo hương vị và chất lượng tốt nhất.

Bước 1: Sơ chế và ninh sườn

Sườn mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh. Chặt sườn thành từng miếng vừa ăn, khoảng 3-4cm. Để loại bỏ tạp chất và mùi hôi của sườn, bạn nên chần sườn qua nước sôi khoảng 2-3 phút. Khi nước sôi bùng lên và có bọt bẩn, vớt sườn ra, rửa lại thật sạch dưới vòi nước lạnh một lần nữa. Bước này rất quan trọng để nước dùng trong và không bị hôi.

Ướp sườn đã chần với 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, một chút tiêu xay và hành khô băm nhỏ. Trộn đều và để khoảng 15-20 phút cho sườn thấm gia vị. Sau đó, cho sườn đã ướp vào nồi, thêm khoảng 1.5-2 lít nước lọc.

Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh sườn trong khoảng 45-60 phút cho đến khi sườn mềm nhừ. Trong quá trình ninh, thường xuyên hớt bọt để nước dùng trong và ngọt thanh. Khi sườn đã mềm, vớt sườn ra, để nguội bớt rồi xé nhỏ hoặc thái hạt lựu tùy thích. Giữ lại toàn bộ nước ninh sườn để nấu cháo.

Bước 2: Chuẩn bị gạo và nấu cháo

Gạo tẻ và gạo nếp vo sạch, ngâm nước khoảng 30 phút đến 1 tiếng để gạo nhanh nhừ hơn và cháo sánh mịn. (Mẹo nhỏ: Nếu muốn cháo thơm hơn và nhanh nhừ hơn, bạn có thể rang gạo trên chảo nóng với lửa nhỏ đến khi hạt gạo hơi vàng và có mùi thơm nhẹ, sau đó mới ngâm).

Cho gạo đã ngâm (hoặc rang) vào nồi nước ninh sườn. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, khuấy đều để gạo không bị dính đáy nồi và cháy. Nấu khoảng 30-45 phút, thỉnh thoảng khuấy đều cho đến khi hạt gạo nở bung hoàn toàn, cháo sánh mịn và có độ đặc mong muốn.

Nếu cháo quá đặc, có thể thêm nước sôi vào từ từ và khuấy đều cho đến khi đạt độ sánh vừa ý. Đảm bảo cháo được nấu ở lửa nhỏ để hạt gạo từ từ nở đều, không bị vữa.

Bước 3: Hoàn thiện và nêm nếm

Khi cháo đã đạt độ sánh mong muốn, cho phần sườn đã xé hoặc thái nhỏ vào nồi. Đảo đều, nêm nếm lại gia vị (muối, hạt nêm, nước mắm) cho vừa ăn. Tùy theo khẩu vị, bạn có thể thêm một chút đường để cân bằng vị. Đun thêm khoảng 5-10 phút để sườn và cháo hòa quyện hương vị, sườn nóng đều và thấm vị cháo. Tắt bếp.

Múc cháo ra bát, rắc thêm hành lá thái nhỏ, rau mùi, một chút tiêu xay. Ăn kèm với quẩy giòn là ngon nhất. Bạn cũng có thể thêm ruốc bông, trứng bắc thảo thái hạt lựu hoặc ớt chưng tùy theo sở thích để tăng thêm hương vị và độ hấp dẫn cho món cháo.