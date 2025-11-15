Cách nấu cháo thịt bằm thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà Cháo thịt bằm là món ăn quen thuộc, có thể thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, dù là mùa nóng hay lạnh. Ngoài cháo thịt bằm truyền thống, bạn có thể kết hợp nấu món cháo này với các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng như hạt sen, rau củ, nấm rơm… Mỗi món lại có một hương vị thơm ngon khác nhau, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Xem ngay: 3 cách nấu cháo thịt bằm thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà Cháo thịt bằm có thể thưởng thức quanh năm, nhất là vào ngày trời mưa hoặc thời tiết se lạnh. Ảnh: Lang thang An Giang - Ăn gì

Cách nấu cháo hàu ngon, không tanh Cháo hàu không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng phong phú từ hàu. Tuy nhiên, hàu có mùi tanh đặc trưng nên quá trình chế biến đòi hỏi người đầu bếp phải có sự tỉ mỉ, khéo léo để giúp nguyên liệu này giảm bớt độ tanh, từ đó làm cho món cháo thêm hấp dẫn. Cháo hàu là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon, dễ nấu, không chỉ mang lại hương vị đậm đà mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Vân Hà Hoàng Xem ngay: Cách nấu cháo hàu ngon, không tanh

Cách nấu cháo sò huyết bổ dưỡng, ngon đúng vị Sò huyết là một loại thực phẩm giàu chất sắt và canxi, rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe. Cháo sò huyết với đủ các chất dinh dưỡng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bữa sáng của gia đình. Cháo sò huyết có thể nấu cùng với các loại rau cải như: rau bó xôi, cải ngọt, cải xanh..., trở thành một món cháo ngon lành, hấp dẫn cả trẻ em lẫn người lớn. Sò huyết giàu dinh dưỡng nên đem nấu cháo sẽ tạo thành món ăn bồi bổ hấp dẫn. Ảnh: Cháo sò huyết Món cháo này ngon nhất khi ăn nóng. Vị ngọt tự nhiên của sò huyết hòa lẫn với vị cay nồng của tiêu, làm món cháo có hương vị ngọt dịu, ấm nồng hết sức hấp dẫn. Xem ngay: Cách nấu cháo sò huyết bổ dưỡng, ngon đúng vị