Tỷ lệ của một bát cháo yến mạch ngon
Yến mạch cán dẹt: 1 phần yến mạch : 2 phần chất lỏng (nước hoặc sữa)
Yến mạch nguyên hạt: 1 phần yến mạch : 3 phần chất lỏng
Yến mạch ăn liền: 1 phần yến mạch : 1,5 phần chất lỏng
Cách nấu cháo yến mạch
Bước 1: Cho yến mạch và chất lỏng (nước, sữa tươi không đường, sữa hạt) vào nồi. Có thể thêm một chút muối (khoảng 1/4 thìa cà phê) để tăng hương vị, ngay cả với cháo ngọt.
Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun ở lửa vừa cho đến khi hỗn hợp sôi nhẹ.
Bước 3: Giảm lửa xuống mức thấp nhất, khuấy đều và nấu cho đến khi yến mạch mềm và đạt độ sánh mong muốn. Thời gian nấu tùy thuộc vào loại yến mạch bạn sử dụng.
Bước 4: Tắt bếp, đậy nắp và để yên khoảng 2-3 phút. Bước này giúp yến mạch nở đều và cháo sánh mịn hơn.
Bí quyết "chống ngán" cho cháo yến mạch
Trái cây tươi/khô: Chuối cắt lát, dâu tây, việt quất, táo, xoài, kiwi... không chỉ tăng vị ngọt mà còn bổ sung vitamin và màu sắc bắt mắt.
Mật ong, siro phong (maple syrup): Dùng một lượng nhỏ để tạo vị ngọt thanh, tự nhiên.
Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt bí, hạt hướng dương, hạt chia, hạt lanh... cung cấp chất béo tốt, protein và độ giòn hấp dẫn.
Bơ hạt: Bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân... mang lại hương vị béo ngậy và năng lượng dồi dào.
Sữa chua Hy Lạp: Thêm vào sau khi cháo đã nguội bớt để tăng protein, độ sánh và vị chua nhẹ.
Trứng: Trứng luộc, trứng ốp la hoặc trứng khuấy đều vào cháo khi còn nóng sẽ là nguồn protein tuyệt vời cho cháo mặn.
Thịt/cá: Thịt gà xé, thịt băm, tôm, cá hồi nướng... biến cháo yến mạch thành bữa ăn chính đầy đủ dinh dưỡng.
Rau củ: Cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, cà rốt, bí đỏ, khoai lang... thái nhỏ và nấu cùng cháo mặn để bổ sung vitamin và chất xơ.
Một số công thức cháo yến mạch hấp dẫn
1. Cháo yến mạch chuối hạt chia và quế
Nguyên liệu: 1/2 chén yến mạch cán dẹt, 1 chén sữa tươi/sữa hạt, 1/2 quả chuối chín (nghiền hoặc cắt lát), 1 thìa cà phê hạt chia, 1/4 thìa cà phê bột quế, mật ong (tùy chọn).
Cách làm: Nấu yến mạch với sữa cho đến khi chín mềm. Cho chuối nghiền, hạt chia và bột quế vào, khuấy đều. Đun thêm 1-2 phút. Khi ăn, rưới thêm mật ong và trang trí bằng chuối cắt lát.
2. Cháo yến mạch táo và hạnh nhân
Nguyên liệu: 1/2 chén yến mạch cán dẹt, 1 chén nước, 1/2 quả táo (gọt vỏ, thái hạt lựu), 1 thìa cà phê hạt hạnh nhân lát, một nhúm bột quế nhỏ.
Cách làm: Nấu yến mạch với nước và táo thái hạt lựu cho đến khi yến mạch chín và táo mềm. Thêm bột quế. Khi ăn, rắc hạnh nhân lát lên trên.
3. Cháo yến mạch trứng gà và rau củ
Nguyên liệu: 1/2 chén yến mạch cán dẹt, 1 chén nước dùng gà/nước lọc, 1 quả trứng gà, 1/4 củ cà rốt thái hạt lựu, một ít cải bó xôi thái nhỏ, hành lá, tiêu, nước mắm/hạt nêm (tùy khẩu vị).
Cách làm: Nấu yến mạch với nước dùng và cà rốt cho đến khi yến mạch chín và cà rốt mềm. Đập trứng vào, khuấy nhanh tay để trứng tan đều hoặc để nguyên lòng đào nếu thích. Thêm cải bó xôi, nêm nếm gia vị vừa ăn. Tắt bếp, rắc hành lá và tiêu trước khi dùng.
4. Cháo yến mạch thịt băm và nấm
Nguyên liệu: 1/2 chén yến mạch cán dẹt, 1 chén nước dùng xương/nước lọc, 50g thịt heo băm, 2-3 cây nấm hương/nấm rơm thái lát, hành tím băm, dầu ăn, gia vị (nước mắm, tiêu, hạt nêm).
Cách làm: Phi thơm hành tím với dầu ăn, cho thịt băm vào xào săn. Thêm nấm vào xào cùng. Cho yến mạch và nước dùng vào, nấu cho đến khi yến mạch chín và hỗn hợp sánh lại. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Múc ra bát, rắc thêm tiêu và hành ngò nếu thích.