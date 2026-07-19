Cách nấu cháo yến mạch

Bước 1: Cho yến mạch và chất lỏng (nước, sữa tươi không đường, sữa hạt) vào nồi. Có thể thêm một chút muối (khoảng 1/4 thìa cà phê) để tăng hương vị, ngay cả với cháo ngọt.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun ở lửa vừa cho đến khi hỗn hợp sôi nhẹ.

Bước 3: Giảm lửa xuống mức thấp nhất, khuấy đều và nấu cho đến khi yến mạch mềm và đạt độ sánh mong muốn. Thời gian nấu tùy thuộc vào loại yến mạch bạn sử dụng.

Bước 4: Tắt bếp, đậy nắp và để yên khoảng 2-3 phút. Bước này giúp yến mạch nở đều và cháo sánh mịn hơn.