LTS: Diễn đàn “Có nên cấm xe bán tải đi vào nội đô như xe tải” của VietNamNet tiếp tục nhận được những bài viết đóng góp ý kiến từ cộng đồng người dùng xe bán tải. Mới đây, anh Huỳnh Tính (phường Khương Đình, Hà Nội), chủ nhân chiếc xe Mitsubishi Triton đã chia sẻ góc nhìn cho rằng, chính sách quản lý và phân loại phương tiện cần thay đổi để phù hợp với đúng thực tế sử dụng của người dân.

Chiếc Mitsubishi Triton của anh Huỳnh Tính

Tôi công tác trong ngành kinh doanh dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đặc thù công việc là phải đi gặp đối tác nhiều, giới thiệu hàng mẫu, phát triển mạng lưới bán hàng. Và vì vậy, xe bán tải là lựa chọn gần như “hoàn hảo” nhất cho nhu cầu của tôi, vừa đi lại cá nhân, vừa kiêm chở hàng đến các đối tác trong cả nội, ngoại thành Hà Nội và đi các tỉnh thành khác.

Năm 2017, tôi tậu một chiếc Mitsubishi Triton và đến nay cũng đã gần 10 năm cầm lái xe bán tải. 10 năm ấy, dù trên giấy tờ đăng kiểm, xe của tôi được ghi là “ô tô tải pickup cabin kép” nhưng tôi được lưu thông theo hệ thống biển báo xe con.

Gần đây, TP Hà Nội ra văn bản siết lưu thông xe bán tải. Những chiếc xe bán tải cabin kép như Mitsubishi Triton, Ford Ranger, Toyota Hilux… sẽ bị đối xử như xe tải. Điều này sẽ gây khó khăn lớn cho cả công việc và sinh hoạt của tôi và gia đình.

Là một người dân đã sử dụng loại xe bán tải 10 năm nay, tôi cho rằng, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội cần nhìn nhận lại bản chất sử dụng của xe bán tải cabin kép hiện nay.

Các dòng xe như trên thực tế tại Việt Nam chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình. Những phương tiện này có từ 4-5 chỗ ngồi, bố trí tương tự ô tô con. Tỷ lệ sử dụng để chở người chiếm phần lớn, trong khi việc sử dụng như phương tiện vận tải hàng hóa chuyên dụng trong đô thị là không phổ biến.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, các phương tiện này vẫn được xếp vào nhóm “xe tải”, dẫn đến việc áp dụng các quy định hạn chế lưu thông tương tự xe tải. Điều này đang tạo ra sự chưa phù hợp với thực tiễn.

Việc phân loại xe bán tải cabin kép là “xe tải” và áp dụng hạn chế lưu thông trong nội đô đang phát sinh một số bất cập. Trước hết, cách phân loại này không phản ánh đúng công năng sử dụng thực tế của phương tiện. Bên cạnh đó, người dân gặp khó khăn khi sử dụng xe phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Đồng thời, tổ chức giao thông cũng thiếu tính thống nhất, khi phải lắp thêm biển phụ dưới biển “cấm xe tải” để điều chỉnh riêng cho xe bán tải. Điều này không chỉ làm phức tạp việc nhận diện và xử lý vi phạm, mà còn làm tăng chi phí quản lý, giám sát.

Từ thực tiễn trên, tôi xin đề xuất một số hướng điều chỉnh chính sách.

Trước hết, về cách phân loại, đối với xe bán tải cabin kép, nên phân loại theo hướng phương tiện chở người đa dụng, gần tương đương ô tô con, thay vì xếp chung với xe tải thuần túy. Có thể bổ sung các tiêu chí định lượng như số chỗ ngồi, tỷ lệ khoang chở người so với thùng hàng, hoặc mục đích sử dụng chính.

Về quản lý lưu thông, cần cho phép xe bán tải cabin kép lưu thông trong nội đô tương tự ô tô con. Việc hạn chế chỉ nên áp dụng đối với các trường hợp đặc thù như xe bán tải cải tạo chở hàng chuyên dụng hoặc xe có tải trọng lớn vượt ngưỡng quy định.

Bên cạnh đó, cần áp dụng thống nhất trên toàn quốc về loại hình xe bán tải thông qua việc ban hành văn bản hướng dẫn rõ ràng, tránh tình trạng mỗi nơi áp dụng khác nhau gây khó khăn cho người sử dụng.

Ngoài ra, việc điều chỉnh theo hướng trên sẽ góp phần tối ưu chi phí và nguồn lực quản lý. Cụ thể, có thể giảm nhu cầu lắp đặt biển phụ để phân biệt xe bán tải với xe tải, đơn giản hóa công tác tổ chức giao thông, đồng thời giảm chi phí quản lý và thực thi.

Việc điều chỉnh chính sách theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn sẽ mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mà còn giúp sử dụng hiệu quả tài sản phương tiện, đồng thời nâng cao tính minh bạch, dễ hiểu và khả thi của chính sách.

Từ những phân tích trên, cá nhân tôi cho rằng, việc điều chỉnh cách phân loại và quản lý xe bán tải cabin kép theo hướng gần với ô tô con là cần thiết, nhằm đảm bảo tính hợp lý trong chính sách, tính thống nhất trong thực thi và tối ưu hiệu quả kinh tế – xã hội.

Độc giả Huỳnh Tính (Khương Đình, Hà Nội)