Những ngày gần đây, trên các diễn đàn và hội nhóm ô tô, câu chuyện hầu hết các mẫu xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải, đồng nghĩa với việc bị hạn chế vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND đang trở thành chủ đề tranh luận nóng.

Chủ đề về xe bán tải nên được coi là xe con hay xe tải đang trở nên nóng bỏng trên mạng xã hội.

Tại mục 4 Phụ lục IV Thông tư 53/2024/TT-BGTVT quy định xe ô tô pickup ca bin đôi được xếp vào loại ô tô tải thông dụng khi có những đặc điểm như: Thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng; trong ca bin có bố trí hai hàng ghế, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 05 người; thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người; diện tích hữu ích của sàn thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2; tỷ lệ giữa tổng khối lượng của số người cho phép chở (Mng) trên tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (Mh) không quá 80%.

Đồng thời, tại mục 2 Phụ lục I Thông tư 53 quy định, ô tô pickup có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup ca bin đơn hoặc ô tô tải pickup ca bin kép quy định Phụ lục IV (ở trên) được xếp vào ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ của lái xe (xe con).

Theo mục 4 Phụ lục IV Thông tư 53, xe bán tải cabin kép được xếp vào xe tải thông thường khi có những đặc điểm như trên.

Dựa vào những quy định này, nhiều người chỉ ra nếu xe bán tải muốn "biến" thành xe con sẽ phải "cắt thùng" để phần diện tích hữu ích của sàn thùng hàng (Fh) nhỏ hơn 1m2; hoặc hạ khối lượng hàng hoá được phép chở xuống khoảng xấp xỉ 400kg để đạt tỷ lệ khối lượng người/hàng trên 80%.

Trên các diễn đàn ô tô, không ít ý kiến đặt vấn đề: liệu những cách được chia sẻ như trên có thực sự giúp hoán cải xe bán tải từ xe tải thành xe con để né các quy định hạn chế vào nội đô như xe tải, hay chỉ là giải pháp "tốn tiền vô ích"?

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong hệ thống văn bản pháp luật và giấy chứng nhận kỹ thuật, không tồn tại khái niệm “xe bán tải”.

Thay vào đó, phương tiện chỉ được phân loại rõ ràng thành hai nhóm “ô tô tải pickup” và "ô tô con pickup", dựa trên các tiêu chí kỹ thuật cụ thể như kết cấu xe, mục đích sử dụng và tỷ lệ khối lượng chở người/hàng hóa.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho rằng, nhiều người hiểu nhầm xe bán tải là một loại phương tiện độc lập, có thể linh hoạt chuyển đổi. Tuy nhiên, về bản chất, hai nhóm xe tải và xe con hoàn toàn khác nhau về công năng cũng như chính sách quản lý.

Cụ thể, ô tô con pickup thuộc nhóm xe chở người (tối đa 8 chỗ, không kể tài xế), trong khi ô tô tải pickup được xếp vào nhóm xe chở hàng. Sự khác biệt này kéo theo hàng loạt yếu tố như thuế, giá bán, niên hạn sử dụng và cả quyền lưu thông trong đô thị.

Trước những thắc mắc về khả năng hoán cải phương tiện, đại diện Cục Đăng kiểm khẳng định không được phép chuyển đổi giữa hai loại xe này.

"Mỗi mẫu xe khi đưa ra thị trường đã được thử nghiệm, chứng nhận theo đúng thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Việc thay đổi loại hình phương tiện không chỉ làm sai lệch kết cấu kỹ thuật mà còn phá vỡ sự công bằng về chính sách thuế giữa các dòng xe", đại diện Cục Đăng kiểm lý giải.

Không thể hoán cải xe bán tải từ "ô tô tải pickup" trở thành "ô tô con pickup".

Không chỉ vậy, theo Cục Đăng kiểm, ý tưởng “lách luật” bằng cách điều chỉnh thông số kỹ thuật, chẳng hạn cắt bớt kích thước thành thùng, giảm tải trọng... để được xếp thành xe con, là không khả thi.

"Theo quy định, để một mẫu xe được phân loại, phải trải qua quá trình thử nghiệm, đánh giá và cấp chứng nhận ngay từ khâu sản xuất hoặc nhập khẩu, chứ không thể thay đổi đơn giản trên giấy tờ. Do đó, việc tự ý cắt thùng (diện tích sàn dưới 1m2 để được xếp vào xe con) là không được phép", đại diện Cục Đăng kiểm nói.

Ngoài ra, quy định pháp luật hiện hành cũng đã "chặn cửa" hoàn toàn điều này. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc cải tạo xe ô tô loại khác thành xe chở người (trừ trường hợp đặc biệt phục vụ quốc phòng, an ninh) là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu cố tình thực hiện, chủ xe không chỉ bị xử phạt mà còn có thể bị tịch thu phương tiện theo quy định.

