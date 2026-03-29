LTS: Gửi bài viết tham gia diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?", độc giả Lê Hùng Anh - tình nguyện viên Chữ Thập đỏ BV Trưng Vương - Nhóm thiện nguyện Cánh Cam (TPHCM) đã chia sẻ góc nhìn về những tiện ích mà xe bán tải mang lại trong công việc thiện nguyện của mình.

Xe bán tải đang ngày càng trở thành một phương tiện quen thuộc trong đời sống đô thị tại TP.HCM – một thành phố năng động nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đặc thù như triều cường, ngập nước, hạ tầng chưa đồng bộ và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, xe bán tải còn đóng vai trò đa năng, hữu ích trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hoạt động kinh tế – xã hội, cứu trợ và cứu nạn của người dân.

Trước hết, trong bối cảnh TPHCM thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường và mưa lớn gây ngập úng, xe bán tải thể hiện rõ ưu thế vượt trội so với các loại xe con thông thường. Với thiết kế gầm cao, khả năng lội nước tốt và hệ dẫn động mạnh mẽ (đặc biệt là các dòng xe hai cầu), xe bán tải giúp người dân di chuyển an toàn hơn qua những đoạn đường ngập sâu.

Điều này đặc biệt quan trọng tại các khu vực như quận 7, Nhà Bè, Thủ Đức, Bình Chánh (cũ) – nơi tình trạng ngập nước diễn ra thường xuyên. Khi nhiều phương tiện khác buộc phải dừng lại hoặc gặp rủi ro chết máy, xe bán tải vẫn có thể tiếp tục vận hành ổn định, giúp đảm bảo công việc và sinh hoạt người dân không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, xe bán tải là giải pháp vận chuyển hàng hóa hiệu quả trong một đô thị có mật độ kinh tế cao như TP.HCM. Với thùng xe rộng rãi phía sau, người dân có thể dễ dàng chở các loại hàng hóa từ nhỏ đến cồng kềnh như vật liệu xây dựng, nông sản, thiết bị điện tử hay đồ nội thất.

Đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ, tiểu thương hoặc những người làm dịch vụ vận chuyển, xe bán tải vừa đóng vai trò là phương tiện cá nhân vừa là công cụ kiếm sống. So với xe tải truyền thống, xe bán tải linh hoạt hơn khi di chuyển trong nội đô, dễ dàng luồn lách trong các con hẻm nhỏ – một đặc trưng của đô thị TP.HCM.

Một đóng góp đặc biệt quan trọng của xe bán tải đã được thể hiện rõ trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 năm 2020 và cao điểm năm 2021.

Khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, hoạt động vận chuyển và cung ứng hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn, thì đội quân xe bán tải tình nguyện đã trở thành “cầu nối” thiết yếu giữa các nguồn cung và người dân.

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện đã tận dụng xe bán tải để chở lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các khu phong tỏa, khu cách ly. Nhờ khả năng chở được nhiều hàng hóa và di chuyển linh hoạt, xe bán tải giúp rút ngắn thời gian phân phối, đảm bảo nhu yếu phẩm đến tay người dân một cách nhanh chóng và an toàn.

Không chỉ dừng lại ở vận chuyển hàng hóa, xe bán tải còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng tuyến đầu. Trong những thời điểm khẩn cấp, xe được sử dụng để chở trang thiết bị y tế, bình oxy, kit xét nghiệm và thậm chí là hỗ trợ đưa đón bệnh nhân trong điều kiện quá tải của hệ thống y tế.

Nhiều hình ảnh xe bán tải len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, chở theo các phần quà cứu trợ hay đưa người dân đi tiêm vaccine đã trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái trong đại dịch.

Chính sự linh hoạt và bền bỉ của loại phương tiện này đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng, chống dịch, giảm áp lực cho hệ thống logistics đô thị trong thời kỳ khủng hoảng.

Ngoài ra, xe bán tải còn phát huy vai trò như một “trạm hỗ trợ di động” trong các chiến dịch cứu trợ. Một số xe được cải tạo tạm thời để làm điểm phát nhu yếu phẩm, điểm xét nghiệm lưu động hoặc trung chuyển hàng hóa.

Điều này cho thấy tính thích ứng cao của xe bán tải trong những tình huống bất thường, khi mà cơ sở hạ tầng cố định không thể đáp ứng kịp thời.

Quay trở lại với đời sống thường nhật, xe bán tải cũng thể hiện ưu thế khi vận hành trên các địa hình xấu, đường chưa hoàn thiện hoặc khu vực ngoại thành. Dù TPHCM đang phát triển nhanh chóng, vẫn còn nhiều tuyến đường đang thi công, ổ gà, bùn lầy hoặc hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt ở các khu vực ven đô.

Trong điều kiện như vậy, xe bán tải với hệ thống treo chắc chắn và khả năng vượt địa hình tốt sẽ giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn, giảm thiểu rủi ro hư hỏng phương tiện. Điều này rất có ý nghĩa đối với những người làm nông nghiệp, xây dựng hoặc các ngành nghề cần di chuyển thường xuyên qua địa hình khó khăn.

Ngoài ra, xe bán tải còn mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng trong đời sống hàng ngày nhờ tính đa dụng. Người dùng có thể sử dụng xe để đi làm, đưa đón gia đình, đi dã ngoại, du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Với không gian cabin hiện đại, tiện nghi ngày càng được cải tiến, xe bán tải không còn thô cứng như trước mà trở nên thoải mái và phù hợp hơn với nhu cầu gia đình. Nhiều dòng xe hiện nay còn được trang bị các công nghệ an toàn và giải trí tiên tiến, phát thải đạt Euro 4 và Euro 5 giúp nâng cao trải nghiệm lái xe trong đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ rệt, việc sử dụng xe bán tải tại TP.HCM cũng đặt ra một số vấn đề cần cân nhắc như kích thước xe lớn có thể gây khó khăn khi đỗ xe trong khu vực chật hẹp, mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn so với xe nhỏ, và một số quy định về lưu thông trong nội đô. Dù vậy, nếu được sử dụng hợp lý, những hạn chế này không làm giảm đi giá trị tổng thể mà xe bán tải mang lại.

Tóm lại, trong bối cảnh đặc thù của TPHCM – một đô thị thường xuyên đối mặt với triều cường, nhu cầu vận chuyển cao và những biến cố bất ngờ như đại dịch COVID-19 – xe bán tải đã chứng minh vai trò vô cùng quan trọng và hữu ích. Từ việc hỗ trợ di chuyển trong điều kiện ngập nước, vận chuyển hàng hóa, tham gia cứu trợ cho đến đồng hành cùng cộng đồng trong giai đoạn chống dịch, xe bán tải không chỉ là phương tiện mà còn là công cụ hỗ trợ xã hội hiệu quả.

Trong tương lai, khi nhu cầu về một phương tiện linh hoạt, bền bỉ và đa dụng ngày càng tăng, xe bán tải chắc chắn sẽ tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy của nhiều người dân TPHCM.

Tôi rất mong các nhà làm chính sách nên có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho loại phương tiện này tiếp tục được người dân sử dụng thuận tiện để nâng cao hiệu quả kinh tế, đời sống và xã hội của nhân dân các đô thị đặc thù như TPHCM.

Độc giả Lê Hùng Anh - tình nguyện viên Chữ Thập đỏ BV Trưng Vương - Nhóm thiện nguyện Cánh Cam (TPHCM)

Mời tham gia diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?" Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ 15/1/2026, trong phạm vi các tuyến đường nội đô, ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe trên 2 tấn chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. Trong khi đó, theo Thông tư 53/2024/BGTVT, hầu hết các mẫu xe bán tải hiện nay như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều thuộc phân loại là "xe tải pickup cabin kép", thuộc nhóm "xe tải thông dụng". Các mẫu xe này đều có khối lượng toàn bộ của xe trên 2 tấn.


