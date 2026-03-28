Trước việc Hà Nội đang siết chặt quản lý xe bán tải trong nội đô, đa phần các chủ xe bán tải bày tỏ sự bức xúc, phản đối.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn độc lập khác, theo ghi nhận của PV VietNamNet trong diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?", vẫn những độc giả lên tiếng ủng hộ chủ trương này.

Xe bán tải phù hợp với điều kiện đường sá vùng núi

Theo họ, với đặc thù thiết kế và mục đích sử dụng, xe bán tải chưa phải là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng chật chội và quá tải.

Anh Hoàng Linh (Hà Nội) cho rằng, trước hết cần nhìn thẳng vào bản chất khi cái tên “pickup truck” đã nói rõ điều đó. Xe bán tải, dù được sử dụng linh hoạt đến đâu, vẫn là phương tiện được thiết kế thùng để chở hàng. Đây không phải là câu chuyện kích thước lớn hay nhỏ, mà là mục đích sử dụng. Một phương tiện sinh ra để phục vụ vận chuyển hàng hóa thì không thể được quản lý hoàn toàn như xe chở người trong môi trường đô thị.

Vấn đề tiếp theo là không gian. Một chiếc bán tải điển hình dài hơn 5 mét, cao và rộng hơn đáng kể so với sedan hay hatchback. Trong điều kiện hạ tầng vốn đã quá tải, đặc biệt tại các tuyến phố nhỏ, khu vực trung tâm, việc xuất hiện ngày càng nhiều phương tiện cồng kềnh là một áp lực thực sự.

"Giao thông đô thị không thể được thiết kế dựa trên những trường hợp cá biệt, kiểu như 'tôi chỉ dùng bán tải đi cà phê'. Quản lý phải dựa trên số đông và mục đích sử dụng cốt lõi của phương tiện", anh Linh chia sẻ.

Theo anh Linh, không chỉ chiếm diện tích mặt đường, bán tải còn gây khó khăn khi dừng đỗ xe, thậm chí nhiều bãi đậu xe “né” loại xe này từ lâu.

Không ít người lập luận rằng SUV 7 chỗ cũng lớn tương tự, nhưng cần phân biệt rõ: xe chở người và xe chở hàng là hai loại phương tiện khác nhau về bản chất và cách quản lý.

"Tôi không phủ nhận giá trị của xe bán tải. Ở vùng ngoại ô, công trường, hay những khu vực có nhu cầu vận chuyển thực tế, đây là phương tiện rất hữu ích. Nhưng trong lõi đô thị đông đúc, những lợi thế đó lại trở thành bất lợi. Tóm lại, tôi thích xe bán tải, nhưng không muốn thấy nó trong phố đông", anh Linh thẳng thắn nêu quan điểm.

Cùng góc nhìn, độc giả Mai Xuân Tòng cho rằng việc hạn chế xe bán tải là cần thiết, bởi xét về bản chất, đây vẫn là một loại xe có tải trọng lớn. Khó có thể coi hoàn toàn như xe con để lưu thông tự do trong nội đô. Theo anh, kích thước xe bán tải thường lớn hơn đa số sedan, hatchback, dẫn đến việc chiếm nhiều diện tích mặt đường hơn, góp phần làm gia tăng ùn tắc.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây cũng xuất hiện không ít vụ va chạm liên quan đến xe bán tải, thậm chí có những trường hợp tài xế bán tải còn xô xát, hành hung người khác sau tai nạn, gây lo ngại trong dư luận.

“Trong bối cảnh các đô thị đang hướng tới giao thông xanh, ưu tiên xe điện, phương tiện nhỏ gọn, thì việc tiếp tục để xe bán tải phát triển trong nội đô là không phù hợp. Theo tôi, nên định hướng loại xe này hoạt động chủ yếu ở ngoại thành, khu vực trung du miền núi, nơi đúng với công năng của nó”, anh Tòng đề xuất.

Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là an toàn. Độc giả Bùi Minh phân tích, xe bán tải có gầm cao, phần đầu lớn, điểm mù rộng... là những yếu tố làm tăng rủi ro trong môi trường giao thông đông đúc, nơi xe máy và người đi bộ chiếm tỷ lệ lớn. Theo anh Minh, dù công nghệ an toàn ngày càng cải thiện, nhưng xét về cấu trúc, đây vẫn là loại xe kém thân thiện hơn với đô thị so với xe con.

"Tôi biết lắm người mua bán tải không phải để chở hàng, mà để tận dụng ưu đãi về thuế phí hoặc đơn giản là thích cảm giác lái cao, hầm hố. Kết quả là một phương tiện vốn tiêu tốn nhiều không gian và tài nguyên giao thông lại được sử dụng như xe cá nhân thông thường, thậm chí không khai thác đúng công năng", anh Minh chia sẻ.

Một số độc giả cũng cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà nhiều thành phố trên thế giới quản lý chặt xe bán tải, thậm chí áp dụng các quy định tương tự xe tải. Đó là kết quả của bài toán cân bằng giữa nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng của hạ tầng. Khi số lượng phương tiện vượt quá ngưỡng chịu đựng của đô thị, việc phân loại và hạn chế là điều tất yếu.