iPhone Handoff từng được Apple nhắc đến ngắn gọn trong bài phát biểu khai mạc WWDC 2026 hồi tháng 6. Khi đó, tính năng nằm trong một slide liệt kê hàng trăm thay đổi sắp có trên iOS 27 và các bản cập nhật phần mềm liên quan, nhưng Apple không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Giao diện cài đặt iPhone Handoff trong iOS 27. Ảnh: MacRumors

Thành viên pdfu trên diễn đàn MacRumors vừa đăng video cho thấy cách tính năng hoạt động, với hai iPhone mô phỏng chạy trên Device Hub của Xcode 27.

Người dùng có thể thiết lập iPhone Handoff trong ứng dụng Cài đặt, mục Di động (Cellular). Trong quá trình thiết lập, người dùng chọn một iPhone làm thiết bị chính, thường xuyên sử dụng nhất, iPhone còn lại làm thiết bị phụ.

Theo Apple, eSIM chính của người dùng sẽ tiếp tục được duy trì trên iPhone chính, trong khi iPhone phụ được cấp một eSIM đi kèm. Cơ chế này cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa hai thiết bị nhưng vẫn sử dụng cùng một số điện thoại.

Toàn bộ cài đặt liên quan đến kết nối di động được quản lý trên iPhone chính. Trong khi đó, vị trí được chia sẻ sẽ dựa trên iPhone đang thực tế sử dụng số điện thoại tại thời điểm đó.

Ngoài yêu cầu cả hai iPhone chạy iOS 27, iPhone Handoff dường như còn cần nhà mạng hỗ trợ. Theo bài đăng trên diễn đàn, T-Mobile tại Mỹ và Deutsche Telekom tại Đức có thể nằm trong nhóm những nhà mạng đầu tiên cung cấp tính năng này.

Sau khoảng ba tháng thử nghiệm beta, iOS 27 dự kiến được Apple phát hành chính thức vào cuối tháng này. Do đó, thông tin thêm về iPhone Handoff có thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Bên dưới bài viết của MacRumors, một số độc giả chia sẻ những trường hợp iPhone Handoff có thể phát huy tác dụng. Chẳng hạn, nếu đang có hai chiếc iPhone, iPhone mới sẽ được dùng cho mọi thứ, còn iPhone cũ chỉ để nghe gọi hay giải trí.

Người dùng không cần đăng nhập các tài khoản chứa thông tin nhạy cảm như mật khẩu, ứng dụng ngân hàng hay ứng dụng phục vụ công việc. Nó đặc biệt hữu ích khi không muốn mang theo iPhone chính đi biển, du lịch, chạy bộ... vì nếu lỡ làm mất hay hư hỏng, họ cũng không phải đối mặt với nguy cơ mất quyền truy cập vào các tài khoản và dữ liệu quan trọng.

(Theo Macrumors)