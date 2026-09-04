Ba mẫu máy gồm MacBook Air Retina 13 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2018 với bốn cổng Thunderbolt 3 và MacBook Pro 13 inch 2017 với hai cổng Thunderbolt 3.

Cả ba vừa được bổ sung vào danh sách sản phẩm lỗi thời trên toàn cầu của Apple.

MacBook Air Retina 2018 chính thức được đưa vào sản phẩm lỗi thời. Ảnh: letemsvetemapplem

Trước đó, các mẫu máy này được Apple xếp vào nhóm "cổ điển" (vintage). Theo chính sách của Apple, một sản phẩm được coi là vintage khi đã hơn 5 năm nhưng chưa quá 7 năm kể từ thời điểm hãng ngừng phân phối để bán.

Sau hơn 7 năm, sản phẩm thường được chuyển sang nhóm lỗi thời.

Người dùng MacBook lỗi thời bị ảnh hưởng thế nào?

Theo trang hỗ trợ của Apple, sản phẩm obsolete là thiết bị mà hãng đã ngừng cung cấp dịch vụ phần cứng và các nhà cung cấp dịch vụ không thể đặt linh kiện thay thế.

MacBook Air 2018 là một trong những thế hệ có nhiều thay đổi đáng chú ý của dòng máy. Đây là mẫu MacBook Air đầu tiên được trang bị màn hình Retina và cảm biến vân tay Touch ID.

Máy cũng có viền màn hình mỏng hơn, đồng thời thiết kế mỏng và nhẹ hơn các thế hệ trước.

Trong khi đó, MacBook Pro 2017 sử dụng chip Intel Kaby Lake. Phiên bản nâng cấp năm 2018 bổ sung công nghệ màn hình True Tone và bàn phím cánh bướm thế hệ thứ ba.

Những thiết bị nào có thể sắp bị xếp vào nhóm lỗi thời?

Một số sản phẩm mới hơn hiện vẫn nằm trong danh sách vintage thay vì obsolete của Apple.

Trong số này có MacBook Air Retina 2019 và 2020, các mẫu MacBook Pro 2019 và MacBook Retina 12 inch 2017.

Apple cũng đang xếp một số iPhone đời sau vào nhóm vintage, gồm các phiên bản iPhone 6s, iPhone 7 và iPhone 8, cùng iPhone XS, XS Max, 11 Pro và 11 Pro Max.

Khi một thiết bị chuyển từ vintage sang obsolete, người dùng có thể gặp khó khăn hơn trong việc sửa chữa do Apple và các đơn vị được ủy quyền không còn đảm bảo cung cấp linh kiện phần cứng cho sản phẩm.

(Theo Newsweek)