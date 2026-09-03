Trong nhiều năm qua, các hãng sản xuất luôn tìm cách mở rộng tính năng của điện thoại thông minh nhưng không muốn làm tăng kích thước vật lý. Thương hiệu Hisense vừa đưa ra giải pháp khác biệt: trang bị màn hình thứ hai có khả năng tháo rời.

Theo Notebookcheck, mẫu điện thoại Hisense A10 Ultra sở hữu màn hình chính kích thước 6,13 inch cùng một màn hình phụ LCD 4,96 inch gắn vào mặt lưng thông qua cơ chế hít từ tính. Màn hình phụ này phục vụ các tác vụ hiển thị màu và nội dung chuyển động mượt mà khi cần thiết và người dùng có thể dễ dàng tháo ra lúc không sử dụng.

Màn hình chính của A10 Ultra dùng tấm nền mực điện tử E Ink Carta 1300, độ phân giải 1.648 x 824 pixel cùng mật độ điểm ảnh 300 ppi. Dù chỉ hiển thị đơn sắc, tấm nền này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thông thường ngoài trời nắng gắt và tiết kiệm pin tối đa. Máy có đèn nền tích hợp hỗ trợ đọc sách ban đêm với 36 mức tùy chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng.

Về cấu hình, A10 Ultra trang bị chip xử lý Qualcomm Q-6690 Dragonwing, camera sau 48MP, camera trước 8MP, cảm biến hồng ngoại, kết nối NFC và Wi-Fi. Máy cài sẵn hệ điều hành Android 16, có hỗ trợ dịch vụ Google Play. Dung lượng pin của thiết bị đạt 4.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 18W qua cổng USB-C và sạc không dây 15W.

Hisense đưa ra mức giá khởi điểm cho A10 Ultra tại thị trường Trung Quốc từ 400 USD (khoảng 10 triệu đồng). Hãng cũng giới thiệu biến thể A10 Pro không kèm màn hình tháo rời với giá khoảng 420 USD cho bản 8GB/128GB và khoảng 520 USD cho bản 12GB/512GB. Thời điểm phát hành trên thị trường quốc tế hiện chưa được công bố.

Ý tưởng kết hợp này hướng thẳng đến nhóm người dùng thường xuyên đọc tài liệu hoặc sách báo trên di động. Thay vì phải mang theo máy đọc sách chuyên dụng, người dùng có thể tận dụng màn hình E Ink để tiết kiệm pin và chỉ lắp thêm màn hình màu khi có nhu cầu giải trí thông thường. Dù việc bổ sung phụ kiện rời đi ngược lại xu hướng tinh giản của thị trường, thiết kế mô-đun trên A10 Ultra vẫn là một thử nghiệm công nghệ đáng chú ý.

(Theo Digital Trends)