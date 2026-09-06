Google đã đưa tính năng "đang nghe" (listening) của Dịch trực tiếp lên iPhone, sau khi chế độ này được triển khai trên Android từ mùa hè. Người dùng chỉ cần đưa điện thoại gần tai để nghe bản dịch qua loa, thay vì phải sử dụng tai nghe.

Chế độ dịch trong nền và tính năng "đang nghe" trong Dịch trực tiếp đã có mặt trên iOS và Android. Ảnh: Google

Tính năng Dịch trực tiếp của Google Dịch hỗ trợ dịch âm thanh gần như theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ.

Theo Sasha Kapur, Giám đốc sản phẩm Google Dịch, các cập nhật mới nhằm giúp quá trình dịch "liền mạch hơn".

Với chế độ nghe, người dùng có thể cầm điện thoại gần tai và nghe nội dung được dịch trực tiếp qua loa. Google cho biết tính năng này hữu ích trong những tình huống cần trao đổi nhanh với người nói ngôn ngữ khác, chẳng hạn hỏi đường, đặt phòng khách sạn hoặc giao tiếp khi đi du lịch.

Bên cạnh chế độ "đang nghe" trên iPhone, Google còn bổ sung khả năng chạy Google Dịch trong nền cho Android. Người dùng có thể chuyển sang ứng dụng khác trong khi cuộc hội thoại vẫn tiếp tục được dịch.

Theo Google, tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần mở bản đồ, xem thông tin đặt phòng hoặc thực hiện một tác vụ khác trên màn hình mà không muốn gián đoạn cuộc trò chuyện.

Khác với "đang nghe" đã có trên cả iOS và Android, tính năng dịch khi chạy nền hiện mới dành cho Android. Google chưa công bố thời điểm đưa chức năng này lên iPhone.

Google cho biết các tính năng mới đang được triển khai. Người dùng iPhone Việt Nam đã có thể sử dụng chế độ "đang nghe" trong Google Dịch.

Việc đưa chế độ nghe lên iPhone giúp Google Dịch giảm một trong những hạn chế khi sử dụng ngoài trời hoặc trong lúc di chuyển, khi người dùng không có sẵn tai nghe.

Thay vì phải nhìn liên tục vào màn hình, họ có thể nghe bản dịch trực tiếp từ điện thoại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

(Theo PhoneArena)