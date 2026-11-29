Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xác định tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động nghỉ phép năm trong ngày. Cơ quan này cũng làm rõ quy định doanh nghiệp chỉ được thử việc một lần đối với một công việc.

Một người lao động phản ánh tình huống tại công ty: Buổi sáng, người lao động nghỉ phép năm, buổi chiều đi làm và tiếp tục tăng ca từ 16h30 đến 19h. Doanh nghiệp tính tiền làm thêm giờ ở mức 150%.

Tuy nhiên, nếu người lao động làm việc buổi sáng, nghỉ phép năm buổi chiều rồi được yêu cầu tăng ca trong khung giờ 16h30-19h thì tiền lương làm thêm giờ được tính ở mức 150% hay 300%?

Trả lời vấn đề này trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ dẫn Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định về tiền lương làm thêm giờ.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương ít nhất bằng 150% vào ngày làm việc bình thường, 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và 300% vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng

Theo đó, tiền lương làm thêm giờ được xác định dựa trên tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm.

Mức tiền lương làm thêm giờ tối thiểu được quy định như sau:

Làm thêm vào ngày làm việc bình thường được trả ít nhất bằng 150%; làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất bằng 200%; làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Bộ Nội vụ đề nghị người lao động căn cứ hình thức trả lương đã thỏa thuận với doanh nghiệp theo Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019, đồng thời đối chiếu quy định tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP để xác định mức tiền lương làm thêm giờ phù hợp.

Như vậy, việc xác định mức lương làm thêm giờ không chỉ căn cứ vào việc người lao động có nghỉ phép năm trong ngày hay không, mà cần xem xét thời điểm làm thêm thuộc loại ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hay ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Doanh nghiệp có được yêu cầu thử việc lần hai?

Cũng trong nội dung phản ánh, người lao động đặt câu hỏi về trường hợp thử việc tại doanh nghiệp.

Cụ thể, người lao động được tuyển vào vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp, thời gian thử việc một tháng và ký hợp đồng thử việc riêng. Sau khi hết thời gian này, quản lý đánh giá người lao động không phù hợp với công việc ban đầu nên chuyển sang vị trí khác trong cùng bộ phận và yêu cầu thử việc thêm một tháng.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả cho người lao động.

Nếu thử việc đạt yêu cầu, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết (đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động) hoặc phải giao kết hợp đồng lao động (đối với trường hợp ký hợp đồng thử việc riêng).

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu, hai bên chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Đối với tình huống cụ thể nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết chưa có đủ thông tin để trả lời do người lao động chưa cung cấp kết quả thử việc lần đầu và tính chất công việc ở hai lần thử việc.

Cơ quan này đề nghị người lao động căn cứ các quy định trên, đối chiếu kết quả thử việc lần đầu và công việc được yêu cầu thử việc ở lần tiếp theo để xác định việc doanh nghiệp thực hiện có đúng quy định hay không.

Theo Bộ luật Lao động, doanh nghiệp chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. Do đó, khi chuyển người lao động sang vị trí khác, cần xem xét tính chất và yêu cầu của công việc mới để xác định việc thỏa thuận thử việc lần tiếp theo có phù hợp quy định pháp luật hay không.