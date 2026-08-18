Bộ Nội vụ vừa trả lời câu hỏi của ông N.T.A. về cách tính tiền lương khi người lao động làm việc vào ngày nghỉ bù.

Theo tình huống được ông A. nêu, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 trùng ngày Chủ nhật 26/4. Theo quy định, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào thứ Hai 27/4.

Người lao động và Ban Chấp hành công đoàn công ty đề xuất hoán đổi ngày 29/4 (ngày làm việc bình thường) với ngày nghỉ bù 27/4, để kéo dài kỳ nghỉ 30/4-1/5 thành 5 ngày, từ 29/4 đến hết 3/5. Theo đó, người lao động sẽ đi làm vào ngày 27/4 và nghỉ vào 29/4.

Ông N.T.A. đặt câu hỏi, vậy nếu công ty đồng ý và trả tiền lương ngày 27/4 bằng 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường thì có đúng quy định hay không?

Trả lời nội dung trên, Bộ Nội vụ dẫn khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, quy định trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Với trường hợp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Bộ Nội vụ lưu ý quy định hiện hành không quy định việc hoán đổi ngày nghỉ bù này với một ngày khác.

Về tiền lương làm thêm giờ, khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020 của Chính phủ quy định, người lao động làm thêm vào ngày lễ, Tết trùng ngày nghỉ hằng tuần được trả lương làm thêm giờ của ngày lễ, Tết.

Riêng trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù do ngày lễ, Tết trùng ngày nghỉ hằng tuần, tiền lương làm thêm giờ được tính theo ngày nghỉ hằng tuần. Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ các quy định trên để thực hiện việc trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định.