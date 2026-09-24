Cây sung và ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người Việt Cây sung, với tên khoa học Ficus racemosa (đối với sung ta) hoặc Ficus carica (đối với sung Mỹ), không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam. Tên gọi “sung” gợi liên tưởng đến sự “sung túc”, “đủ đầy”, “phú quý” và “may mắn”. Chính vì lẽ đó, cây sung thường được trồng trong vườn nhà, sân thượng, ban công hay thậm chí là trong chậu làm cảnh, đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán, với mong muốn một năm mới an khang, thịnh vượng. Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây sung còn được yêu thích bởi khả năng thích nghi tốt, dễ trồng và chăm sóc. Lá sung có thể dùng làm rau ăn kèm, quả sung có thể ăn tươi hoặc chế biến thành các món ăn, bài thuốc dân gian. Với vẻ ngoài xanh tốt quanh năm, tán lá rộng và những chùm quả mọc chi chít trên thân, cây sung mang đến một vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần ấn tượng cho không gian sống. Cây sung được nhiều gia đình lựa chọn để trồng nhờ ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Hướng dẫn các bước trồng cây sung chi tiết Trồng bằng cành giâm/chiết Chọn cành bánh tẻ (không quá non, không quá già) từ cây mẹ khỏe mạnh, không sâu bệnh. Cành giâm nên dài khoảng 20-30cm, có ít nhất 3-4 mắt lá. Đối với chiết cành, chọn cành tương tự, khoanh vỏ và bó bầu đất. Cắt bỏ bớt lá ở gốc cành, chỉ giữ lại 2-3 lá ngọn. Ngâm gốc cành vào dung dịch kích rễ (ví dụ: N3M, Atonik) khoảng 15-30 phút. Cắm cành giâm nghiêng 45 độ vào bầu đất đã chuẩn bị sẵn (hỗn hợp đất tơi xốp, ẩm). Đặt bầu giâm ở nơi mát mẻ, có ánh sáng gián tiếp và giữ ẩm thường xuyên. Sau khoảng 3-4 tuần, cành sẽ bắt đầu ra rễ và nảy mầm. Khi bầu chiết đã ra rễ trắng đều, cắt cành khỏi cây mẹ và trồng vào chậu hoặc đất vườn. Tưới nước giữ ẩm. Trồng cây con mua sẵn Đào hố rộng gấp đôi bầu cây hoặc chuẩn bị chậu có kích thước phù hợp, đã lót đáy và cho một lớp đất trộn sẵn. Lấy cây con ra khỏi bầu ươm, tránh làm vỡ bầu đất. Đặt cây vào giữa hố/chậu sao cho mặt bầu cây ngang bằng hoặc thấp hơn mặt đất khoảng 1-2cm. Lấp đất xung quanh gốc cây, dùng tay ấn nhẹ để đất nén chặt, loại bỏ túi khí. Không lấp đất quá cao che lấp phần thân cây. Tưới đẫm nước ngay sau khi trồng để đất và rễ cây tiếp xúc tốt. Duy trì độ ẩm cho cây trong những ngày đầu.

Chăm sóc cây sung để cây luôn xanh tốt và ra quả đều Cây sung ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Tưới nước đều đặn 1-2 lần/ngày vào mùa khô nóng và giảm tần suất vào mùa mưa hoặc khi trời lạnh. K Giai đoạn cây con: Bón phân hữu cơ (phân trùn quế, phân bò hoai mục) hoặc phân NPK có tỷ lệ đạm cao để kích thích cây ra lá, phát triển thân cành. Giai đoạn trưởng thành và ra quả: Bón phân NPK có tỷ lệ lân và kali cao hơn để thúc đẩy quá trình ra hoa, đậu quả và tăng chất lượng quả. Cắt tỉa giúp cây sung có dáng đẹp, loại bỏ cành sâu bệnh và kích thích cây ra chồi mới, tăng khả năng ra quả.