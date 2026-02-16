Khi được trồng và trưng đúng cách, thược dược không chỉ làm bừng sáng không gian sống ngày Tết mà còn được tin là giúp gia chủ thu hút may mắn, tài lộc và sự viên mãn cho cả năm mới.

Nguồn gốc và đặc điểm

Hoa thược dược, thuộc họ cúc (Asteraceae), có tên khoa học là Dahlia Cav., là loài hoa lâu năm có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, đặc biệt là Mexico.

Tại quốc gia này, thược dược được tôn vinh như một biểu tượng văn hóa và từng được coi là quốc hoa.

Từ thế kỷ 18, thược dược bắt đầu được đưa sang châu Âu và nhanh chóng lan rộng khắp châu Á nhờ vẻ đẹp nổi bật cùng khả năng thích nghi tốt. Tại Việt Nam, thược dược là một trong những loài hoa quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Chậu thược dược với hoa nở rực rỡ, tượng trưng cho tài lộc và may mắn ngày Tết. Ảnh: Baidu

Thược dược có thân thẳng, lá xẻ từ một đến ba lần, phần củ nằm dưới đất chứa nhiều dưỡng chất giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.

Hoa có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, hồng, tím, trắng…, cánh xếp nhiều lớp tạo thành dáng tròn đầy, nổi bật. Thời gian nở hoa kéo dài từ khoảng tháng 6 đến tháng 12 Âm lịch, rất phù hợp để trưng bày trong dịp Tết.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, thược dược được xem là biểu tượng của sự rực rỡ, hứng khởi và năng lượng sống dồi dào. Những lớp cánh hoa xếp chồng, bung nở tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và thịnh vượng trong cuộc sống.

Chính vì vậy, thược dược thường được lựa chọn trưng trong nhà dịp Tết với mong muốn mang lại tài lộc, xua tan năng lượng tiêu cực của năm cũ và mở ra khởi đầu mới tích cực, hanh thông hơn.

Sự hiện diện của một chậu thược dược nở rộ còn giúp không gian sống trở nên sinh động, ấm áp và giàu sinh khí.

Xét theo ngũ hành, thược dược đặc biệt phù hợp với người mệnh Hỏa và Thổ nhờ các gam màu đỏ, cam, hồng, vàng- những màu sắc tương sinh, có khả năng kích hoạt vận khí tốt và tinh thần lạc quan.

Người mệnh Mộc cũng có thể trưng thược dược, ưu tiên các màu nhẹ như hồng nhạt hoặc trắng để tạo sự hài hòa, tránh xung khắc.

Về tuổi, thược dược được cho là hợp với những người tuổi Dần, Ngọ và Tuất. Màu sắc tươi sáng và dáng hoa tròn đầy của loài hoa này giúp kích thích tinh thần hứng khởi, mang lại cảm giác sung túc và động lực tích cực trong những ngày đầu năm.

Ngoài giá trị phong thủy, việc chăm sóc và quan sát thược dược sinh trưởng, ra nụ và nở hoa còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Quá trình này giúp gia chủ rèn luyện sự kiên nhẫn, nuôi dưỡng năng lượng tích cực và tạo cảm giác thư thái giữa nhịp sống bận rộn dịp Tết.

Theo phong thủy, thược dược chỉ phát huy ý nghĩa tài lộc và may mắn khi được trồng chậu, giữ nguyên bộ rễ và sinh trưởng tự nhiên. Hoa cắt cắm hoặc trưng tạm thời chỉ mang tính trang trí, không được coi là vật dẫn vượng khí lâu dài.

Cách trồng và trưng thược dược ngày Tết

Để thược dược nở rực rỡ đúng dịp Tết, gia chủ cần chú ý ngay từ khâu chọn củ và trồng cây. Nên chọn củ thược dược chắc khỏe, không sâu bệnh, bề mặt khô ráo và còn nguyên mầm.

Đất trồng cần tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt; có thể trộn thêm phân hữu cơ đã ủ hoai để tăng độ màu mỡ.

Củ được trồng sâu khoảng 3-5 cm, đặt đầu mầm hướng lên trên. Khoảng cách giữa các củ từ 30–50 cm tùy theo kích thước cây. Sau khi trồng, tưới nước vừa đủ ẩm và đặt chậu ở nơi có ánh sáng tự nhiên dịu để cây nhanh bén rễ và phát triển ổn định.

Khi trưng trong nhà ngày Tết, chậu thược dược nên được đặt tại phòng khách, gần cửa sổ hoặc khu vực đón ánh sáng ban ngày.

Đây là những vị trí giúp cây duy trì sinh khí, đồng thời kích hoạt năng lượng tích cực cho không gian sống. Tránh đặt cây ở nơi quá tối, ẩm thấp hoặc trong phòng ngủ vì năng lượng dương mạnh của hoa có thể ảnh hưởng đến sự thư giãn.

Trong quá trình chăm sóc, cần tưới nước đều tay, tránh để đất quá khô hoặc quá úng. Thường xuyên cắt bỏ lá úa, hoa tàn để cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ mới, giúp hoa nở đều và bền màu hơn trong suốt dịp Tết.

Nếu được chăm sóc đúng cách, mỗi chậu thược dược có thể cho nhiều nhánh hoa, mỗi nhánh nở từ vài đến hàng chục bông, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa mang ý nghĩa sung túc, may mắn.

Sau Tết, củ thược dược vẫn có thể tiếp tục chăm sóc và trồng lại theo chu kỳ sinh trưởng tự nhiên cho mùa hoa năm sau.

Với vẻ đẹp rực rỡ cùng ý nghĩa phong thủy tích cực, thược dược xứng đáng là một trong những loài hoa trồng chậu được ưa chuộng nhất mỗi dịp đầu năm.

Một chậu thược dược nở đúng Tết không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn được tin là mang đến cho gia chủ một khởi đầu mới tràn đầy năng lượng, hứng khởi và hanh thông.

Theo Baidu