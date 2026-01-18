Trong xu hướng đưa thiên nhiên trở lại làm trung tâm của không gian sống, ngày càng nhiều gia chủ sở hữu nhà vườn, biệt thự ngoại ô hay quỹ đất rộng tìm đến những loài cây không chỉ tạo cảnh quan mà còn gửi gắm giá trị tinh thần.

Cây Sala (hay cây Vô ưu), với ý nghĩa của sự tĩnh tại, đang được cân nhắc trồng trong khuôn viên sân nhà.

Nguồn gốc

Loài Sala được trồng phổ biến tại Việt Nam hiện nay có tên khoa học là Couroupita guianensis, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và phát triển mạnh ở các vùng khí hậu nhiệt đới như lưu vực sông Amazon, Nam Á và Đông Nam Á.

Cây Sala có hoa mọc trực tiếp từ thân, nở rộ vào mùa xuân, thích hợp trồng trong sân vườn rộng, biệt thự hoặc khu nhà vườn sinh thái. Ảnh: Baidu

Dù không hoàn toàn trùng khớp với cây Sala trong kinh Phật cổ nhưng Couroupita guianensis vẫn được gọi là Sala nhờ hình ảnh và ý nghĩa biểu trưng gắn với Phật giáo, đặc biệt là tinh thần “Vô ưu”, buông bỏ lo âu, hướng đến sự an nhiên.

Sala là cây thân gỗ lớn, có thể cao từ 20-35m khi trưởng thành, tán rộng và rễ khỏe. Hoa mọc trực tiếp từ thân và gốc, buông thành chùm dài và nở rộ từ khoảng tháng 2 đến tháng 5. Ban đêm, hoa tỏa hương thơm mát, tạo cảm giác thư thái cho không gian xung quanh.

Những đặc điểm này khiến Sala không phù hợp với nhà phố diện tích nhỏ nhưng lại rất thích hợp với các loại hình nhà ở có sân vườn rộng như biệt thự đơn lập, nhà vườn ngoại ô, khu nghỉ dưỡng, homestay sinh thái.

Ý nghĩa phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy, Sala có thể trồng trong khuôn viên nhà ở, với điều kiện đặt đúng vị trí. Cây mang năng lượng trầm, ổn định, thiên về tĩnh, phù hợp để tạo điểm nhấn cảnh quan và cân bằng cảm xúc.

Gia chủ nên trồng Sala ở góc vườn, sân sau hoặc khu vực tiểu cảnh, tránh trồng chính diện trước cửa nhà hay sát công trình. Tán cây lớn che chắn quá nhiều ánh sáng có thể ảnh hưởng đến sinh khí ngôi nhà nếu đặt không đúng chỗ.

Khi trồng xa khu sinh hoạt chính, Sala giúp tạo không gian nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên nhà, đặc biệt phù hợp với gia chủ yêu thích thiền, yoga hoặc phong cách sống chậm.

Xét về cảnh quan, Sala tạo điểm nhấn hiếm có nhờ hoa mọc từ thân - yếu tố rất ít loài cây sở hữu. Khi nở rộ, cây biến sân vườn thành không gian đặc biệt, có chiều sâu thẩm mỹ.

Về mặt tinh thần, Sala được cho là mang lại cảm giác tĩnh lặng, giúp giảm căng thẳng, đặc biệt trong môi trường sống ngày càng ồn ào. Một số bộ phận của cây còn được sử dụng trong dân gian để pha trà hoa giải nhiệt hoặc hỗ trợ điều trị nhẹ một số bệnh thông thường.

Sala dễ trồng và nhanh bén rễ nếu đặt đúng vị trí thoáng, nhiều nắng và cách xa công trình chính. Ảnh: Baidu

Ngoài ra, với những bất động sản hướng đến nghỉ dưỡng hoặc phong cách sống xanh, việc có một cây Sala lâu năm trong khuôn viên còn giúp tăng giá trị cảnh quan và câu chuyện cho ngôi nhà.

Cách trồng đúng kỹ thuật

Khi trồng Sala trong sân, gia chủ nên chọn vị trí thoáng, nhiều nắng, đất tơi xốp, thoát nước tốt. Cây có thể được trồng từ hạt, chiết cành hoặc bầu giống.

Với bầu giống (tức cây con đã được ươm sẵn cùng đất ôm rễ) nên giữ nguyên đất quanh rễ, đào hố sâu khoảng 20-30cm, lót đất trộn phân hữu cơ ở đáy.

Sau khi trồng, phủ đất cao hơn bầu khoảng 1-2cm và nén chặt để cây đứng vững. Trong vài năm đầu, cần tưới nước đều để đất không quá khô. Khi cây đã ổn định, Sala gần như không cần chăm sóc nhiều, chỉ bón phân định kỳ vài năm một lần.

Do tán và rễ phát triển mạnh, không nên trồng Sala quá gần nhà, tường rào hoặc hệ thống thoát nước.

Quan trọng nhất, Sala là cây lớn, sống lâu năm. Trước khi trồng, gia chủ cần cân nhắc quy hoạch lâu dài của khu đất để tránh phải chặt bỏ khi cây đã trưởng thành.