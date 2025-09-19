Nguồn gốc cây phát tài

Trong phong thủy, “cây phát tài” là tên gọi chung cho nhiều loài cây khác nhau, nhưng đều mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Phổ biến nhất có bốn loại: thiết mộc lan, trúc phát tài, phát tài núi và phát tài xanh.

Thiết mộc lan (Dracaena fragrans) có nguồn gốc từ châu Phi nhiệt đới, thuộc nhóm cây thân gỗ, lá dài xanh bóng với dải vàng ở giữa, thường cao từ 0,5 đến 2m khi trồng trong chậu và có hoa trắng tỏa hương thơm nhẹ.

Cây thiết mộc lan.

Trúc phát tài (Dracaena sanderiana), còn gọi là lucky bamboo, xuất xứ từ châu Phi, thường được trồng thủy sinh hoặc uốn thành các dáng phong thủy độc đáo.

Phát tài núi (Dracaena draco), một số nơi gọi là huyết rồng hoặc đại lộc, có thân gỗ to khỏe, lá dạng mũi kiếm mọc thành cụm ở ngọn, thích hợp trồng ngoài trời trong điều kiện nhiều nắng, đất thoát nước tốt và nhu cầu tưới không cao. Đây là loại cây thường được lựa chọn cho sân vườn hay khuôn viên rộng, mang dáng vẻ vững chãi và tràn đầy sinh khí.

Cây phát tài núi.

Phát tài xanh (Dracaena deremensis hoặc Dracaena compacta), với dáng gọn gàng, lá xanh đậm mọc dày quanh thân, rất hợp với không gian nội thất hoặc văn phòng hiện đại.

Cách trồng và chăm sóc cây phát tài

Cây phát tài có nhiều loại khác nhau và mỗi loại lại có cách trồng cũng như chăm sóc riêng để cây sinh trưởng tốt và phát huy hết vẻ đẹp. Việc đặt cây đúng vị trí, chăm tưới nước điều độ và bón phân hợp lý sẽ giúp cây phát tài sinh trưởng khỏe mạnh, vừa làm đẹp không gian vừa mang đến ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Với thiết mộc lan, người trồng nên chọn đất tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt, có thể lót sỏi dưới đáy chậu để tránh úng. Cây ưa ánh sáng gián tiếp nên thường được đặt trong phòng khách hoặc văn phòng có cửa sổ sáng, chỉ cần tưới một đến hai lần mỗi tuần khi đất đã se khô và bón thêm phân hữu cơ định kỳ để lá xanh bóng.

Cây trúc phát tài.

Trúc phát tài lại nổi bật với khả năng trồng thủy sinh, chỉ cần đặt cây vào bình thủy tinh có nước sạch ngập phần rễ và thay nước 2 tuần/lần, đồng thời bổ sung dung dịch dinh dưỡng để cây luôn khỏe mạnh. Nếu trồng trong đất, nên chọn loại đất thoát nước và giữ ẩm vừa phải, đặt nơi có ánh sáng nhẹ để tránh lá bị cháy.

Phát tài núi thường được trồng ngoài trời vì cây ưa sáng mạnh và chịu hạn tốt, thích hợp với đất pha cát thoát nước nhanh. Người trồng chỉ cần tưới nước khi đất khô, bón phân hữu cơ vài tháng 1 lần và cắt bỏ lá già để cây phát triển tán lá xanh mát.

Phát tài xanh lại rất hợp với không gian nội thất bởi dáng gọn gàng và khả năng chịu bóng bán phần. Loại này nên trồng trong chậu với đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, tưới khoảng một đến hai lần mỗi tuần, thỉnh thoảng xới tơi lớp đất mặt và lau bụi trên lá để cây luôn xanh mướt.

Cây phát tài hợp với tuổi gì?

Cây phát tài không chỉ được yêu thích bởi vẻ đẹp xanh mát mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành, gắn liền với từng loại cây khác nhau.

Thiết mộc lan với thân cây vững chãi và lá xanh có sọc vàng ở giữa thường được coi là biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng, đặc biệt thích hợp đặt trong phòng khách hoặc văn phòng để thu hút may mắn trong công việc và kinh doanh.

Trúc phát tài, thường được trồng thủy sinh và uốn thành nhiều hình dáng phong thủy, lại tượng trưng cho sự bền vững, may mắn lâu dài và hạnh phúc gia đình, rất được ưa chuộng làm quà tặng trong dịp khai trương hay tân gia.

Phát tài núi có dáng cây to khỏe và lá mọc tập trung ở ngọn, mang vẻ uy nghi và mạnh mẽ, thường được xem là biểu tượng của sự kiên định, vững vàng, thích hợp trồng trước nhà hay sân vườn để chiêu tài đón lộc.

Cây phát tài xanh.

Phát tài xanh với dáng gọn gàng, lá xanh bóng mượt tượng trưng cho sự hài hòa, cân bằng và nguồn sinh khí tươi mới, phù hợp đặt trong không gian nội thất, văn phòng để tạo sự thoải mái và hanh thông trong công việc.

Chính nhờ những giá trị phong thủy này mà cây phát tài luôn được xem là lựa chọn lý tưởng vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đem lại năng lượng tích cực cho gia chủ.

Cây thường được đặt ở phòng khách, văn phòng, quầy lễ tân… để thu hút vượng khí. Ngoài ra, nhiều người còn tin rằng trồng cây phát tài theo số lượng cành (2, 3, 5, 8…) sẽ mang ý nghĩa tốt đẹp riêng.

Về tuổi, cây đặc biệt phù hợp với người làm kinh doanh, tuổi Thìn hoặc Tý vì gắn liền với tài lộc và sự phát đạt.

Cây phát tài hợp với mệnh gì?

Theo quan niệm phong thủy, cây phát tài thường được cho là hợp với người mệnh Mộc và Hỏa. Điều này xuất phát từ đặc điểm màu sắc và hình dáng của cây. Lá xanh tươi của cây tượng trưng cho hành Mộc, khi trồng trong không gian sẽ bổ trợ tốt cho những người mang mệnh Mộc, giúp tăng cường sinh khí, sự phát triển và sức sống.

Đồng thời, theo quy luật ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, vì thế cây phát tài cũng đem lại năng lượng tích cực cho người mệnh Hỏa, giúp củng cố may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.

Nhiều người mệnh khác vẫn có thể trồng cây phát tài, bởi ngoài ý nghĩa phong thủy thì cây còn có giá trị thẩm mỹ và công dụng lọc không khí, mang lại cảm giác thoải mái cho không gian sống và làm việc.