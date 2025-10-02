Nguồn gốc cây trầu bà

Cây trầu bà có tên Hán Việt là Lục lăng/ Lục lăng thái hoặc Hoàng kim cát; tên khoa học là Epipremnum aureum, thuộc họ Ráy (Araceae), chi Epipremnum.

Cây có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Indonesia và các đảo lân cận ở Tây Thái Bình Dương, nơi có khí hậu ấm áp, độ ẩm cao và ánh sáng gián tiếp chiếu qua tán rừng.

Trầu bà là cây leo thân gỗ thường xanh, có thể dài trên 10 mét nếu được hỗ trợ để leo bám. Thân cây có các đốt với rễ khí sinh, giúp bám vào các vật thể xung quanh như cây khác hoặc trụ cột trong nhà.

Lá cây hình bầu dục hoặc trứng thuôn dài, xanh tươi với những vệt vàng không đều đặc trưng, tạo điểm nhấn trang trí bắt mắt.

Cây trầu bà tạo không gian xanh sinh động, mang ý nghĩa phong thủy may mắn và bình an cho gia đình. Ảnh: Baidu

Mặc dù cây trầu bà rất ít khi ra hoa nhưng hoa của nó là cụm bông búp trắng nhạt, hiếm gặp trong điều kiện trồng trong nhà, quả cây là dạng quả mọng. Với hình dáng bắt mắt và khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, trầu bà trở thành một trong những cây lá trang trí phổ biến nhất trong nhà và văn phòng.

Cách trồng và chăm sóc cây trầu bà

Cây trầu bà ưa nhiệt độ từ 20-30℃, độ ẩm cao và ánh sáng gián tiếp, không thích ánh nắng trực tiếp gay gắt. Cây có thể chịu bóng, chịu hạn nhẹ và dễ thích nghi với môi trường trong nhà.

Đất trồng lý tưởng là đất giàu mùn, tơi xốp, hơi chua. Ngoài ra, người chơi có thể nuôi cây bằng phương pháp thủy sinh, sử dụng nước làm môi trường sống tạm thời cho cây, giúp cây dễ chăm sóc và sinh trưởng nhanh.

Trầu bà không khó nhân giống, chủ yếu bằng phương pháp giâm cành. Chọn cành khỏe dài 15-30 cm, bỏ bớt lá ở gốc, rồi cắm vào đất tơi xốp hoặc nước. Sau khoảng 20 ngày, cây sẽ ra rễ.

Mùa xuân là thời điểm lý tưởng nhất để giâm cành, giúp cây nhanh chóng phát triển và tạo bộ rễ khỏe mạnh, chuẩn bị cho quá trình sinh trưởng lâu dài.

Chậu trầu bà đặt trên bàn làm việc, lá xanh mướt, vừa trang trí vừa thanh lọc không khí. Ảnh: Baidu

Cây trầu bà cần được chăm sóc đầy đủ để sinh trưởng tốt. Đất trồng nên luôn đủ ẩm; vào mùa hè có thể phun sương lên lá để hạ nhiệt và tăng độ ẩm xung quanh cây, trong khi mùa đông cần giảm lượng nước tưới để tránh rễ bị úng.

Cây nên được bón phân giàu đạm, bón loãng và thường xuyên; đồng thời có thể phun phân qua lá để giữ màu lá xanh bóng. Vào mùa đông, lượng phân bón cần giảm, chỉ bón nhẹ để duy trì sức sống.

Trầu bà nên được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp gay gắt, vì thiếu sáng lâu ngày sẽ khiến các vệt vàng trên lá mờ dần, làm giảm giá trị thẩm mỹ. Các cành lá già và quá dài cần được cắt bỏ để cây luôn rậm rạp, đẹp mắt; khi cây leo bám trụ hoặc cột, cần cắt tỉa định kỳ để tạo hình dáng cân đối.

Ngoài ra, cần theo dõi thường xuyên để phát hiện các bệnh như bệnh đốm lá hoặc sự tấn công của côn trùng như sâu, nhện; khi lá bệnh xuất hiện, cần loại bỏ ngay và tăng cường thông gió, đồng thời có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn nếu cần để ngăn ngừa sâu bệnh.

Cây trầu bà hợp với tuổi gì, mệnh gì?

Trong phong thủy, cây trầu bà được coi là loài cây mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho sự may mắn và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Cây trầu bà hợp với hầu hết các tuổi nhờ năng lượng tích cực và khả năng cân bằng sinh khí. Đặc biệt, những người sinh các năm Mão, Thìn, Tỵ và Ngọ có thể đặt cây trong nhà hoặc phòng làm việc để hỗ trợ vận khí, tăng may mắn và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Đặt một chậu trầu bà trong phòng khách, phòng làm việc hoặc trên bàn học sẽ giúp tăng sinh khí, hỗ trợ sự nghiệp và học tập, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn cho mọi người.

Cây trầu bà có màu xanh lá kết hợp vàng nhạt, rất phù hợp với những người mệnh Mộc và mệnh Thổ trong Ngũ hành.

Với mệnh Mộc, lá xanh tươi tượng trưng cho sức sống, may mắn và tài lộc. Với mệnh Thổ, các vệt vàng trên lá giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự ổn định và bình an cho gia chủ.

Ngoài ra, trầu bà còn mang ý nghĩa phong thủy “giữ gìn hạnh phúc”, phù hợp với mọi gia đình, đặc biệt là những căn hộ có diện tích nhỏ, giúp tạo không gian xanh, sạch và hóa giải khí xấu.

Giá trị trang trí và sinh thái

Cây trầu bà được nhiều người ưa chuộng nhờ lá lớn, màu sắc đẹp và khả năng leo bám linh hoạt. Trong nhà, cây có thể trồng trên bàn, treo trên giá, leo cột hoặc bám tường, tạo hiệu ứng sinh động và mát mắt.

Về giá trị sinh thái, trầu bà có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí như formaldehyde, benzen và trichloroethylene, biến nó thành “máy lọc không khí tự nhiên”. Khi trồng thủy sinh, cây còn có thể lọc nước, hấp thụ chất hữu cơ và vô cơ, góp phần làm sạch môi trường xung quanh.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng, nhựa cây trầu bà có chứa chất độc nhẹ, vì vậy khi giâm cành hoặc cắt tỉa cần đeo găng tay. Cần tránh để trẻ nhỏ hoặc thú cưng tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây để đảm bảo an toàn.

Một số giống trầu bà phổ biến và được ưa chuộng là Golden Queen (Kim Hoàng Hậu) với lá xanh có nhiều vệt vàng bắt mắt và Marble Queen (Mã Bá Hoàng Hậu) với lá xám xanh mang các vệt trắng bạc chiếm phần lớn lá, tạo hiệu ứng trang trí tinh tế.

Với khả năng sinh trưởng mạnh, dễ chăm sóc, mang ý nghĩa phong thủy và khả năng lọc không khí, cây trầu bà xứng đáng là người bạn xanh lý tưởng cho mọi gia đình và văn phòng, vừa làm đẹp không gian, vừa mang lại may mắn và bình an.