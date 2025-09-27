Nguồn gốc cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh (rohdea japonica) là cây thân thảo lâu năm, thuộc họ măng tây (Asparagaceae), nổi bật với lá xanh quanh năm và quả đỏ rực. Cây không chỉ được trồng để làm cảnh mà còn gắn liền với văn hóa phong thủy Trung Quốc từ hơn 7.000 năm trước. Tên gọi “vạn niên thanh” nghĩa là mãi xanh, trường thọ, tượng trưng cho sự bền vững, may mắn và thịnh vượng.

Loài cây này xuất hiện phổ biến tại các tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây của Trung Quốc và lan sang Nhật Bản. Theo dân gian, vạn niên thanh thường được đặt trong nhà, văn phòng hay nơi thờ cúng, vừa làm đẹp không gian, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Trong nghệ thuật cắt giấy truyền thống Trung Quốc hay trang trí dịp Tết, hình ảnh vạn niên thanh thường xuất hiện, biểu trưng cho sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc lâu dài.

Cây vạn niên thanh trong chậu trang trí phòng khách, lá xanh mướt quanh năm, biểu tượng may mắn và tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Baidu

Cây có đặc điểm không rụng lá trong mùa đông, lá dày, hình mác hoặc hình thuôn dài, tạo nên vẻ xanh mướt và thanh thoát quanh năm. Quả của cây hình cầu, khi chín có màu đỏ rực, rất bắt mắt và được coi là biểu tượng của may mắn và sung túc. Chính vì vậy, vạn niên thanh luôn là lựa chọn ưa thích trong trang trí nội thất và phong thủy nhà ở.

Cách trồng và chăm sóc cây vạn niên thanh

Để cây vạn niên thanh luôn xanh tốt và phát triển mạnh, trước hết cần chú ý đến đất trồng. Cây ưa đất tơi xốp, giàu mùn, hơi chua, nên tránh đất cứng, úng nước hoặc chứa nhiều vôi. Khi trồng trong chậu, nên dùng hỗn hợp đất thịt pha cát và mùn để giúp rễ thông thoáng, tránh thối rễ và cây phát triển ổn định.

Về ánh sáng, vạn niên thanh thích bóng râm hoặc nửa râm và không chịu được ánh nắng trực tiếp. Nếu đặt trong nhà, bạn nên chọn vị trí gần cửa sổ hướng Đông hoặc Bắc, hoặc nơi có ánh sáng gián tiếp để lá cây luôn xanh mướt.

Cây cũng cần được tưới nước đều đặn để giữ đất luôn ẩm nhưng không bị ngập úng. Vào mùa hè, nên tưới 1-2 lần mỗi ngày để tạo độ ẩm nhẹ quanh gốc. Mùa đông, cần giảm lượng nước, chỉ giữ đất hơi ẩm vừa đủ, tránh làm thối rễ.

Việc bón phân cũng rất quan trọng để cây khỏe mạnh. Người trồng có thể bón phân lỏng hữu cơ 20 ngày/lần kết hợp phun dưỡng lá. Trong giai đoạn cây phát triển mạnh, nên bón thêm phân đạm pha loãng để lá xanh bóng. Khi cây ra hoa hoặc kết trái, bón thêm phân lân sẽ giúp hoa nở đẹp và quả mọng, sinh khí phong thủy cũng được tăng cường.

Quả đỏ rực rỡ của vạn niên thanh tạo điểm nhấn phong thủy, giúp cân bằng năng lượng âm dương và mang đến sự thịnh vượng lâu dài. Ảnh: Baidu

Để nhân giống, vạn niên thanh có thể tách bụi, giâm cành hoặc gieo hạt. Thời điểm thích hợp nhất là mùa xuân hoặc đầu hè. Khi giâm cành, cần giữ độ ẩm cao và ánh sáng gián tiếp để rễ phát triển tốt, giúp cây con nhanh chóng bén rễ và sinh trưởng mạnh.

Cây cũng cần được phòng bệnh thường xuyên. Vạn niên thanh có thể gặp các vấn đề như bệnh lá, thối rễ hoặc sâu bọ. Cần kiểm tra cây định kỳ, loại bỏ lá vàng, sử dụng thuốc sinh học hoặc dung dịch Bordeaux pha loãng khi phát hiện dấu hiệu bệnh để bảo vệ sức khỏe cây.

Vạn niên thanh hợp với tuổi gì, mệnh gì?

Theo phong thủy, cây vạn niên thanh đặc biệt phù hợp với các gia chủ thuộc tuổi Tý, Thìn và Thân. Việc đặt cây trong nhà hoặc tại văn phòng không chỉ tạo không gian xanh mát mà còn giúp hút vượng khí và may mắn, cân bằng năng lượng âm dương, từ đó thúc đẩy sự thịnh vượng và tài lộc lâu dài.

Ngoài ra, vạn niên thanh còn mang ý nghĩa về sức khỏe và trường thọ, là món quà phong thủy ý nghĩa để tặng người thân lớn tuổi trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tết hay mừng thọ. Lá xanh mướt quanh năm kết hợp quả đỏ rực rỡ không chỉ đẹp mắt mà còn biểu trưng cho sức sống bền bỉ và niềm vui hạnh phúc cho gia chủ.

Cây vạn niên thanh rất phù hợp với những người thuộc mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Với người mệnh Mộc, lá xanh của cây tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và may mắn trong công việc, học tập. Trong khi đó, đối với người mệnh Hỏa, quả đỏ của cây biểu thị cho năng lượng dồi dào, tài lộc và thịnh vượng, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Đặt cây đúng vị trí hợp mệnh sẽ giúp tăng sinh khí, cân bằng phong thủy và mang lại vận khí tốt cho cả gia đình. Đồng thời, màu sắc tươi sáng của lá và quả còn giúp tinh thần minh mẫn, không gian sống trở nên sinh động, thư giãn và thoải mái hơn.

Chính vì vậy, vạn niên thanh không chỉ là cây cảnh trang trí mà còn là vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa sâu sắc, đem lại may mắn, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ.