Nguồn gốc cây hoa tường vi

Cây hoa tường vi (hay còn gọi là tường vi, tử vi, bách nhật hồng) là một loài cây cảnh phổ biến ở Việt Nam, được yêu thích nhờ vẻ đẹp mỏng manh, rực rỡ của những chùm hoa.

Tên khoa học của tường vi là Lagerstroemia indica (thuộc họ Bằng lăng - Lythraceae). Cây có nguồn gốc từ châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và được du nhập vào Việt Nam từ lâu, phát triển tốt ở các vùng như Đà Lạt, Hà Nội và Sơn La.

Cây thân gỗ nhỏ hoặc bụi, cao từ 1-3m. Thân và cành màu nâu đậm, có gai cong, mọc thành nhiều nhánh tạo tán rộng. Vỏ cây trơn nhẵn, cây rụng lá vào mùa đông và mọc lá mới vào xuân.

Hoa mọc thành chùm hình chùy ở đầu cành, đường kính 3cm. Mỗi hoa có 6 cánh mỏng manh, xoăn như giấy, nở rộ từ tháng 2 đến tháng 5 (mùa hè - thu ở một số vùng). Màu sắc đa dạng như hồng, đỏ, tím, trắng, vàng; có hương thơm dịu nhẹ.

Tường vi có cánh màu hồng sậm mỏng manh, nhị vàng, mọc thành từng chùm hoa dày. Ảnh: Thùy Chi

Hoa tường vi tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, trung thành, hạnh phúc trong tình duyên. Màu hồng: thủy chung, ước hẹn; màu đỏ: yêu thương, quan tâm; màu vàng: hạnh phúc bên người thương. Cây còn mang ý nghĩa may mắn, thanh khiết, thường được trồng để tô điểm không gian sống.

Cách trồng và chăm sóc hoa tường vi

Tường vi được trồng làm cây cảnh trang trí sân vườn, công viên, đường phố, trường học, hàng rào (tạo bóng mát và che chắn). Hoa tường vi cũng có thể trồng trong chậu bonsai.

Để cây tường vi phát triển khỏe mạnh và ra hoa đẹp, cần chú ý đến một vài yếu tố quan trọng. Đầu tiên, hãy chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng làm thối rễ. Vị trí trồng cũng rất quan trọng, cây tường vi ưa nắng đầy đủ (ít nhất 6 giờ mỗi ngày) và môi trường ấm áp để kích thích ra hoa. Tránh đặt cây ở nơi có bóng râm. Vào mùa lạnh, nếu trồng ngoài trời, bạn nên che chắn cho cây.

Về việc tưới nước, khi cây còn nhỏ, cần tưới 2 lần/ngày. Khi cây đã lớn, chỉ cần tưới một lượng vừa đủ để giữ ẩm ổn định cho đất, tránh làm cây bị úng rễ. Về việc bón phân, thời điểm tốt nhất là vào mùa thu, sử dụng phân hữu cơ hoặc NPK. Lưu ý không bón phân vào mùa xuân khi cây đang ra chồi non. Sau 15 ngày trồng, bạn hãy nén chặt đất quanh gốc và tưới nước.

Bạn có thể nhân giống hoa tường vi bằng cách chiết cành hoặc gieo hạt. Khi trồng cây từ bầu đất nilon, hãy xé bỏ túi trước để cây dễ bén rễ. Sau mỗi mùa hoa, nên cắt tỉa các chồi cũ để cây khỏe hơn và dọn sạch cỏ dại quanh gốc. Cây tường vi có thể mắc các bệnh như rệp và nấm, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, đặc biệt là đủ nắng và nước, cây sẽ khỏe mạnh và ít bị sâu bệnh tấn công.

Là giống cây chịu hạn thích nắng nên tường vi thường nở rực rỡ vào mùa hè, kéo dài từ 2-3 tháng. Ảnh: Thùy Chi

Hoa tường vi hợp với tuổi gì?

Hoa tường vi là loài cây phong thủy mang nhiều màu sắc rực rỡ như hồng, đỏ, tím, trắng, vàng. Mỗi màu hoa lại tương ứng với một mệnh và hợp với những tuổi nhất định.

Mệnh Hỏa: Hợp với hoa màu đỏ, hồng, tím. Những người tuổi Giáp Tuất (1934, 1994), Ất Hợi (1935, 1995), Mậu Tý (1948, 2008), Kỷ Sửu (1949, 2009), Bính Thân (1956, 2016), Đinh Dậu (1957, 2017), Giáp Thìn (1964, 2024), Ất Tỵ (1965, 2025), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Mùi (1979) đặc biệt hợp.

Mệnh Thổ: Hợp với hoa màu vàng, đỏ, hồng. Các tuổi hợp gồm Canh Tý (1960, 2020), Tân Sửu (1961, 2021), Mậu Dần (1938, 1998), Kỷ Mão (1939, 1999), Bính Tuất (1946, 2006), Đinh Hợi (1947, 2007), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991).

Mệnh Mộc: Hợp với hoa màu tím và sắc xanh lá của lá cây. Người tuổi Nhâm Ngọ (1942, 2002), Quý Mùi (1943, 2003), Canh Dần (1950, 2010), Tân Mão (1951, 2011), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983) nên trồng.

Mệnh Kim: Hợp với hoa màu trắng, vàng. Những tuổi phù hợp gồm Nhâm Thân (1932, 1992), Quý Dậu (1933, 1993), Canh Thìn (1940, 2000), Tân Tỵ (1941, 2001), Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985).

Hoa tường vi hợp với mệnh gì?

Hoa tường vi là loài hoa mang ý nghĩa cát tường, thường được trồng để thu hút may mắn, tài lộc và tạo không gian tươi đẹp. Xét theo ngũ hành phong thủy, loài hoa này đặc biệt hợp với những người mệnh Hỏa, Thổ và Mộc.

Người mệnh Hỏa trồng hoa tường vi, nhất là màu đỏ hoặc hồng, sẽ được gia tăng năng lượng, gặp nhiều thuận lợi trong công việc và tình duyên. Với mệnh Thổ, do Hỏa sinh Thổ nên hoa tường vi cũng giúp đem lại sinh khí, sự ổn định và tài lộc.

Trong khi đó, người mệnh Mộc vốn gắn liền với cây cối, thiên nhiên, nên khi trồng hoa tường vi sẽ càng được bổ trợ, giúp cân bằng và nuôi dưỡng bản mệnh, đặc biệt là khi chọn hoa màu tím, hồng hoặc trắng.

Tuy không hợp bằng, nhưng người mệnh Kim và Thủy vẫn có thể trồng hoa tường vi nếu chọn đúng màu sắc phù hợp, chẳng hạn như hoa màu trắng cho mệnh Kim hay hoa màu tím nhạt cho mệnh Thủy.