- Nguyên liệu tươi ngon: Gà phải tươi, các loại gia vị cũng phải đảm bảo chất lượng để hương vị được trọn vẹn nhất.
- Hỗn hợp ướp cần có sự hài hòa giữa các vị mặn, ngọt, chua, cay, thơm. Không nên để một vị nào đó quá nổi bật lấn át các vị khác.
- Gà cần thời gian để thấm gia vị. Thời gian ướp càng lâu (trong giới hạn an toàn thực phẩm) thì thịt gà càng đậm đà và mềm hơn.
- Dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng để gia vị thấm đều vào từng ngóc ngách của miếng gà, đặc biệt là dưới lớp da và các khớp xương.
1 con gà tươi (khoảng 1,2 – 1,5 kg)
Gia vị ướp:
- 2 muỗng canh nước mắm ngon
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng canh mật ong (hoặc đường vàng)
- 1 muỗng cà phê bột ngọt (tùy chọn)
- 1/2 muỗng cà phê tiêu xay
- 1 muỗng cà phê bột nghệ (tạo màu đẹp)
- 1 muỗng canh dầu ăn (giúp gia vị bám đều và thịt mềm hơn)
- 1 muỗng canh sữa tươi không đường (hoặc sữa đặc, giúp thịt mềm và thơm hơn)
- 1 muỗng canh tương ớt (tùy chọn, tạo vị cay nhẹ và màu sắc)
- 1 muỗng cà phê ngũ vị hương (tạo mùi thơm đặc trưng)
- 3-4 tép tỏi lớn, băm nhuyễn
- 2-3 củ hành tím, băm nhuyễn
- 2-3 cây sả, băm nhuyễn hoặc đập dập
- 1-2 trái ớt (tùy độ cay mong muốn), băm nhuyễn
Sơ chế gà: Rửa gà thật sạch với nước muối và gừng để khử mùi hôi. Dùng dao khứa nhẹ vài đường trên thân gà (đặc biệt là phần đùi, ức dày) để gia vị dễ thấm. Dùng giấy ăn thấm khô hoàn toàn bề mặt gà.
Trộn hỗn hợp gia vị: Cho tất cả các nguyên liệu ướp (nước mắm, dầu hào, mật ong, bột ngọt, tiêu, bột nghệ, dầu ăn, sữa tươi, tương ớt, ngũ vị hương) và nguyên liệu thơm (tỏi, hành, sả, ớt băm) vào một tô lớn. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện.
Ướp gà: Dùng hỗn hợp gia vị đã trộn xoa đều lên khắp mình gà, cả bên trong lẫn bên ngoài. Đặc biệt chú ý xoa kỹ vào các vết khứa và dưới lớp da.
Để gà nghỉ: Cho gà đã ướp vào một tô hoặc túi zip lớn, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Thời gian ướp lý tưởng là từ 4-6 tiếng hoặc qua đêm (tối thiểu 2 tiếng).
Gà nướng mật ong: Tăng lượng mật ong trong công thức ướp, có thể thêm một chút nước cốt chanh để cân bằng vị ngọt và tạo hương thơm. Món này có lớp da vàng óng, vị ngọt thanh đặc trưng.
Gà nướng ngũ vị hương: Nhấn mạnh hương vị ngũ vị hương, có thể thêm một chút rượu mai quế lộ để tăng thêm mùi thơm.
Gà nướng chao: Sử dụng chao đỏ hoặc chao trắng làm nguyên liệu chính. Chao sẽ mang lại hương vị béo ngậy, mặn mà và mùi thơm đặc trưng khó lẫn. Cần điều chỉnh lượng chao để tránh quá mặn.
Gà nướng sa tế: Dành cho những ai yêu thích vị cay nồng. Thêm sa tế vào hỗn hợp ướp, có thể kết hợp với một chút dầu điều để tạo màu đỏ cam hấp dẫn.