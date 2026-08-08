Nguyên tắc vàng" khi ướp gà nướng

- Nguyên liệu tươi ngon: Gà phải tươi, các loại gia vị cũng phải đảm bảo chất lượng để hương vị được trọn vẹn nhất.

- Hỗn hợp ướp cần có sự hài hòa giữa các vị mặn, ngọt, chua, cay, thơm. Không nên để một vị nào đó quá nổi bật lấn át các vị khác.

- Gà cần thời gian để thấm gia vị. Thời gian ướp càng lâu (trong giới hạn an toàn thực phẩm) thì thịt gà càng đậm đà và mềm hơn.

- Dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng để gia vị thấm đều vào từng ngóc ngách của miếng gà, đặc biệt là dưới lớp da và các khớp xương.