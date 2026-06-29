- Ớt băm: 1 muỗng canh (có thể điều chỉnh hoặc bỏ qua nếu không ăn cay)

Các bước chế biến chân gà nướng sa tế chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế chân gà

- Rửa sạch chân gà dưới vòi nước chảy nhiều lần để loại bỏ bụi bẩn. Dùng kéo hoặc dao cắt bỏ phần móng nhọn. Nếu chân gà còn lớp da vàng bên ngoài, hãy lột bỏ để chân gà trông đẹp mắt hơn và không bị hôi.

- Cách 1 (ngâm): Pha loãng nước muối với một ít giấm hoặc nước cốt chanh. Ngâm chân gà trong hỗn hợp này khoảng 15-20 phút.

- Cách 2 (chần sơ): Đun sôi một nồi nước với vài lát gừng đập dập, vài nhánh sả đập dập và một chút muối. Khi nước sôi, cho chân gà vào chần sơ khoảng 2-3 phút. Sau đó, vớt chân gà ra và rửa lại thật sạch dưới vòi nước lạnh.

Sau khi sơ chế, để chân gà thật ráo nước. Bước này cực kỳ quan trọng vì nếu chân gà còn ướt, gia vị sẽ khó thấm đều và khi nướng sẽ không đạt được độ giòn rụm như mong muốn.

Bước 2: Pha xốt ướp

- Cho tất cả các nguyên liệu gia vị ướp đã chuẩn bị vào: sa tế, sả băm, tỏi băm, ớt băm, mật ong, dầu hào, nước mắm, đường, bột ngọt/hạt nêm, dầu ăn.

- Trộn đều hỗn hợp gia vị cho đến khi đường tan hoàn toàn và các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Bạn nên nếm thử một chút để điều chỉnh cho vừa khẩu vị của gia đình mình, đảm bảo có đủ vị cay, mặn, ngọt và thơm hài hòa.

Bước 3: Ướp chân gà

- Cho chân gà đã sơ chế và ráo nước vào tô xốt ướp.

- Trộn đều, massage nhẹ nhàng từng chiếc chân gà để xốt bám đều và thấm sâu vào từng thớ thịt, kẽ chân gà. Đảm bảo mọi mặt của chân gà đều được phủ một lớp xốt ướp.

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp ít nhất 2-3 tiếng.

Bước 4: Nướng chân gà

Nướng bằng bếp than hoa

- Chuẩn bị bếp than hồng đều. Đặt vỉ nướng lên trên, cách mặt than khoảng 10-15cm.

- Xếp chân gà lên vỉ, không xếp quá dày, nướng trên lửa vừa, thỉnh thoảng lật đều các mặt để chân gà chín vàng đều và không bị cháy sém.

- Trong quá trình nướng, dùng cọ phết thêm phần xốt ướp còn lại hoặc một ít dầu ăn lên chân gà.

- Nướng khoảng 15-20 phút tùy độ lớn của chân gà và nhiệt độ than. Chân gà chín tới sẽ có màu vàng óng, da hơi sém cạnh, căng bóng và có mùi thơm nức mũi.

Nướng bằng lò nướng

- Làm nóng lò ở nhiệt độ 200°C (400°F) trong khoảng 10 phút trước khi nướng.

- Xếp chân gà lên khay nướng có lót giấy bạc hoặc giấy nến để chống dính.

- Cho khay vào lò nướng khoảng 20-25 phút. Cứ khoảng 7-10 phút, bạn nên lấy khay ra, lật mặt chân gà và phết thêm xốt ướp để chân gà không bị khô và thấm vị hơn.

- Để chân gà giòn hơn, bạn có thể tăng nhiệt độ lên 220°C (430°F) trong 5 phút cuối cùng.

Nướng bằng nồi chiên không dầu

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180°C trong 5 phút.

- Xếp chân gà vào lòng nồi, cố gắng không xếp chồng lên nhau để chân gà chín đều và giòn.

- Nướng lần 1: 180°C trong 10 phút. Sau đó, lấy chân gà ra, lật mặt, phết thêm xốt ướp còn lại.

- Nướng lần 2: Tiếp tục nướng ở 180°C trong khoảng 8-10 phút nữa hoặc cho đến khi chân gà vàng đều, giòn rụm và có mùi thơm hấp dẫn.