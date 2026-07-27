Chân gà: 1kg (nên chọn chân gà công nghiệp loại to, mập, nhiều thịt để khi hấp không bị teo và có độ giòn ngon hơn)

Cách làm chân gà hấp hành đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế chân gà sạch và khử mùi

Cho chân gà vào một thau lớn. Thêm 2-3 muỗng canh muối hạt, 2 muỗng canh giấm gạo (hoặc rượu trắng) và vài lát gừng đập dập. Dùng tay bóp kỹ chân gà trong khoảng 5-7 phút. Muối và giấm sẽ giúp loại bỏ nhớt, khử mùi hôi hiệu quả, đồng thời giúp chân gà trắng và giòn hơn.

Sau khi bóp kỹ, rửa chân gà lại thật sạch dưới vòi nước chảy nhiều lần cho đến khi không còn mùi giấm và muối. Để ráo nước hoàn toàn.

Tùy theo sở thích, bạn có thể để nguyên chiếc hoặc chặt đôi chân gà để dễ ăn và dễ thấm gia vị hơn.

Bước 2: Ướp chân gà đậm đà

Gừng củ lớn gọt vỏ, một nửa thái lát mỏng, một nửa thái sợi. Sả đập dập, thái khúc. Hành lá rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 3-4cm, phần gốc hành trắng đập dập. Ớt tươi thái lát.

Cho chân gà đã sơ chế vào một tô lớn. Thêm vào 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, một nửa số gừng thái sợi, một nửa số hành lá cắt khúc và toàn bộ phần gốc hành đập dập, sả đập dập. Trộn đều tất cả các nguyên liệu, dùng tay bóp nhẹ để gia vị thấm đều vào chân gà. Để chân gà ướp trong khoảng 15-20 phút.

Bước 3: Hấp chân gà thơm ngon

Đặt nồi hấp lên bếp. Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi dưới. Xếp phần gừng thái lát còn lại và một ít sả đập dập xuống đáy xửng hấp. Điều này giúp chân gà thơm hơn và không bị dính.

Xếp chân gà đã ướp vào xửng hấp một cách gọn gàng. Rải đều phần hành lá, gừng thái sợi và ớt thái lát còn lại lên trên. Nếu có lá chanh, bạn cũng có thể xé nhỏ vài lá rải vào để tăng thêm hương thơm đặc trưng.

Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó hạ lửa vừa và hấp chân gà trong khoảng 15-20 phút. Thời gian hấp có thể điều chỉnh tùy thuộc vào kích thước của chân gà và độ giòn mong muốn.

Sau khi hấp chín, vớt chân gà ra và ngâm ngay vào tô nước đá lạnh có pha thêm vài lát chanh trong khoảng 5-10 phút. Bước này sẽ giúp chân gà săn chắc, giòn hơn và giữ được màu sắc đẹp mắt.

Bước 4: Pha nước chấm

Trong một chén nhỏ, cho 3 muỗng canh nước mắm ngon, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt chanh và 3 muỗng canh nước lọc đun sôi để nguội. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn.

Cho tỏi băm, ớt băm và gừng băm vào chén nước chấm, khuấy nhẹ. Cuối cùng, thêm lá chanh thái sợi vào để tạo mùi thơm đặc trưng.