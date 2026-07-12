Cách chọn gà ngon Khâu chọn gà là yếu tố quan trọng để có đĩa gà luộc thơm ngon, đẹp mắt. Nếu mua gà sống, nên chọn những con khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mào đỏ tươi, mắt sáng, lông mượt và chân nhỏ. Gà ta ngon thường có thân hình săn chắc, ức vừa phải, da mỏng với màu vàng nhạt tự nhiên, không quá béo. Với gà làm sẵn, nên chọn con có lớp da vàng nhạt đồng đều, không xuất hiện các vết bầm tím, tụ máu hoặc trầy xước. Dùng tay ấn nhẹ vào phần đùi hoặc lườn, thịt có độ đàn hồi tốt, không bị nhão hay chảy nhớt. Tránh mua những con có màu vàng đậm bất thường vì có thể đã được nhuộm màu để tạo vẻ bắt mắt. Nếu luộc gà để cúng hoặc bày mâm cỗ, nên ưu tiên chọn gà trống tơ nặng khoảng 1,5-2kg. Loại gà này có thịt săn chắc, vị ngọt, da giòn, dáng đẹp và ít bị biến dạng sau khi luộc. Gà luộc là món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt. Ảnh minh hoạ

Cách luộc gà ngon, không bị nứt da Sau khi làm sạch, xát đều gà với muối hạt, gừng đập dập hoặc một ít chanh rồi rửa lại bằng nước sạch để khử mùi hôi, giúp thịt thơm hơn khi luộc. Đặt gà vào nồi trước rồi mới đổ nước lạnh ngập thân gà. Đây là bước quan trọng giúp nhiệt độ tăng dần, thịt chín đều từ trong ra ngoài và da ít bị nứt so với việc thả gà vào nước đang sôi. Cho thêm vài lát gừng, hành tím hoặc hành khô nướng, hành lá và khoảng một thìa cà phê muối vào nồi. Những nguyên liệu này giúp nước luộc thơm hơn, khử mùi tanh và làm dậy hương vị của thịt gà. Khi nước bắt đầu sôi, hạ nhỏ lửa để nước chỉ sôi lăn tăn. Nếu đun với lửa quá lớn sẽ khiến da gà co rút nhanh, dễ bị rách hoặc nứt, đồng thời làm thịt mất nước, trở nên khô và kém ngọt. Sau khi gà chín, vớt ra ngâm ngay vào tô nước đun sôi để nguội, thêm đá khoảng 5-10 phút. Cách "sốc lạnh" này giúp da gà săn, giòn và giữ được màu đẹp. Sau đó để ráo rồi quét một lớp mỡ gà hoặc mỡ gà pha với một ít nghệ tươi giã nhỏ để da có màu vàng óng tự nhiên, bóng đẹp hơn.