Nguyên liệu ướp vịt nướng cơ bản Để có món vịt nướng đậm đà, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau cho một con vịt khoảng 1,5-2 kg: - Hành tím: 3-4 củ - Tỏi: 1 củ lớn - Sả: 3-4 nhánh - Ớt tươi: 1-2 quả (tùy khẩu vị) - Gừng: 1 nhánh nhỏ - Ngũ vị hương: 1 gói (khoảng 5-10g) - Mật ong: 2-3 muỗng canh - Dầu hào: 2 muỗng canh - Nước mắm ngon: 2 muỗng canh - Đường: 1-2 muỗng canh - Hạt nêm: 1 muỗng cà phê - Tiêu xay: 1 muỗng cà phê - Dầu ăn: 1 muỗng canh - Bột nghệ (tùy chọn): 1/2 muỗng cà phê (để tạo màu đẹp hơn) Phần hồn của món vịt nướng nằm ở công thức ướp gia vị. Ảnh minh họa AI

Gợi ý biến tấu công thức ướp vịt nướng Vịt nướng chao: Thay thế một phần nước mắm bằng chao đỏ (khoảng 2-3 muỗng canh chao đã dằm nhuyễn) để tạo hương vị béo ngậy, thơm lừng đặc trưng. Thêm một chút rượu mai quế lộ để tăng thêm mùi thơm. Vịt nướng riềng mẻ: Kết hợp riềng giã nhuyễn và mẻ lọc (khoảng 2-3 muỗng canh) vào hỗn hợp gia vị ướp. Hương vị chua thanh, thơm nồng của riềng mẻ sẽ làm món ăn trở nên độc đáo và hấp dẫn hơn. Một công thức chuẩn sẽ giúp thịt vịt nướng không chỉ thơm ngon mà còn có màu sắc hấp dẫn. Ảnh minh họa AI

Quy trình ướp vịt chuyên nghiệp để gia vị thấm sâu Bước 1: Pha trộn gia vị Cho tất cả các nguyên liệu ướp đã chuẩn bị (hành, tỏi, sả, ớt, gừng băm nhuyễn, ngũ vị hương, mật ong, dầu hào, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn, bột nghệ) vào một tô lớn. Trộn đều hỗn hợp gia vị cho đến khi đường tan hoàn toàn và các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Bước 2: Massage vịt Dùng hỗn hợp gia vị đã trộn xoa đều khắp mình vịt, cả bên trong khoang bụng và bên ngoài da. Đặc biệt chú ý massage kỹ các phần thịt dày như đùi, lườn để gia vị thấm sâu. Bạn có thể dùng dao khứa nhẹ vài đường trên mình vịt (tránh làm rách da) để gia vị dễ dàng ngấm vào hơn. Bước 3: Thời gian ướp lý tưởng Sau khi xoa đều gia vị, cho vịt vào một tô lớn hoặc túi zip thực phẩm, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và để trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian ướp tối thiểu là 2-3 tiếng.