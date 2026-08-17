Để có món vịt nướng đậm đà, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau cho một con vịt khoảng 1,5-2 kg:
- Hành tím: 3-4 củ
- Tỏi: 1 củ lớn
- Sả: 3-4 nhánh
- Ớt tươi: 1-2 quả (tùy khẩu vị)
- Gừng: 1 nhánh nhỏ
- Ngũ vị hương: 1 gói (khoảng 5-10g)
- Mật ong: 2-3 muỗng canh
- Dầu hào: 2 muỗng canh
- Nước mắm ngon: 2 muỗng canh
- Đường: 1-2 muỗng canh
- Hạt nêm: 1 muỗng cà phê
- Tiêu xay: 1 muỗng cà phê
- Dầu ăn: 1 muỗng canh
- Bột nghệ (tùy chọn): 1/2 muỗng cà phê (để tạo màu đẹp hơn)
Vịt nướng chao: Thay thế một phần nước mắm bằng chao đỏ (khoảng 2-3 muỗng canh chao đã dằm nhuyễn) để tạo hương vị béo ngậy, thơm lừng đặc trưng. Thêm một chút rượu mai quế lộ để tăng thêm mùi thơm.
Vịt nướng riềng mẻ: Kết hợp riềng giã nhuyễn và mẻ lọc (khoảng 2-3 muỗng canh) vào hỗn hợp gia vị ướp. Hương vị chua thanh, thơm nồng của riềng mẻ sẽ làm món ăn trở nên độc đáo và hấp dẫn hơn.
Bước 1: Pha trộn gia vị
Cho tất cả các nguyên liệu ướp đã chuẩn bị (hành, tỏi, sả, ớt, gừng băm nhuyễn, ngũ vị hương, mật ong, dầu hào, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn, bột nghệ) vào một tô lớn. Trộn đều hỗn hợp gia vị cho đến khi đường tan hoàn toàn và các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.
Bước 2: Massage vịt
Dùng hỗn hợp gia vị đã trộn xoa đều khắp mình vịt, cả bên trong khoang bụng và bên ngoài da. Đặc biệt chú ý massage kỹ các phần thịt dày như đùi, lườn để gia vị thấm sâu. Bạn có thể dùng dao khứa nhẹ vài đường trên mình vịt (tránh làm rách da) để gia vị dễ dàng ngấm vào hơn.
Bước 3: Thời gian ướp lý tưởng
Sau khi xoa đều gia vị, cho vịt vào một tô lớn hoặc túi zip thực phẩm, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và để trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian ướp tối thiểu là 2-3 tiếng.
Nướng bằng lò nướng: Làm nóng lò ở nhiệt độ 180-200°C trước khi cho vịt vào. Đặt vịt lên vỉ nướng, bên dưới có khay hứng mỡ để tránh mỡ chảy xuống làm khói và cháy. Có thể cho thêm một chén nước vào khay hứng mỡ để giữ độ ẩm cho vịt, tránh bị khô.
Nướng bằng bếp than hoa: Đây là cách nướng truyền thống mang lại hương vị thơm ngon đặc trưng. Đảm bảo than hồng đều, không quá lửa để vịt chín từ từ, không bị cháy bên ngoài mà sống bên trong. Nên nướng vịt trên vỉ cách than khoảng 20-25 cm.
Trong quá trình nướng, việc phết thêm nước ướp hoặc hỗn hợp mật ong pha loãng với một chút dầu ăn sẽ giúp da vịt có màu vàng óng đẹp mắt, giòn hơn và thịt vịt không bị khô. Phết khoảng 2-3 lần trong suốt quá trình nướng.
Để kiểm tra xem vịt đã chín chưa, bạn có thể dùng đũa hoặc que xiên chọc vào phần thịt dày nhất (như đùi hoặc lườn). Nếu nước chảy ra trong veo, không có màu hồng thì vịt đã chín. Nếu nước còn màu hồng, cần nướng thêm một thời gian nữa.