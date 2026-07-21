Nguyên liệu làm vịt rang riềng chuẩn vị
1 con vịt (khoảng 1,2-1,5kg)
Riềng: 1 củ lớn (khoảng 150-200g).
Sả: 3-4 củ
Ớt tươi: 2-3 quả (tùy khẩu vị cay)
Hành khô: 2-3 củ
Nước mắm: 3-4 muỗng canh
Hạt nêm: 2 muỗng cà phê
Đường: 1 muỗng cà phê
Tiêu xay: 1/2 muỗng cà phê
Dầu ăn: 2-3 muỗng canh
Gia vị khử mùi hôi vịt: Gừng tươi, rượu trắng, muối hạt, giấm
Sơ chế vịt đúng cách
Vịt mua về cần làm sạch lông tơ còn sót lại, đặc biệt là phần phao câu và các tuyến nhờn dưới cánh. Đây là những bộ phận chứa nhiều chất gây mùi hôi.
Khử mùi hôi bằng gừng và rượu/giấm:
- Đập dập một củ gừng lớn, trộn với 1-2 muỗng canh muối hạt và 1/2 chén rượu trắng (hoặc giấm gạo).
- Dùng hỗn hợp này chà xát thật kỹ cả bên trong và bên ngoài con vịt, đặc biệt là những vùng có nhiều mỡ. Để khoảng 15-20 phút.
- Rửa lại vịt thật sạch dưới vòi nước chảy nhiều lần cho đến khi không còn mùi hôi và vịt trắng sạch.
Sau khi sơ chế sạch, để vịt ráo nước hoàn toàn. Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn (khoảng 3-4cm).
Hướng dẫn cách làm thịt vịt rang riềng chi tiết từng bước
Bước 1: Sơ chế và ướp vịt
Riềng, sả rửa sạch, thái lát mỏng rồi giã nát hoặc xay nhuyễn. Để lại một ít riềng thái lát để rang cùng cho thơm.
Cho thịt vịt đã chặt vào một tô lớn. Thêm riềng, sả, ớt, hành khô đã sơ chế vào. Nêm thêm 3-4 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều tất cả các nguyên liệu và gia vị để thịt vịt thấm đều. Để vịt ướp ít nhất 30 phút ở nhiệt độ phòng hoặc 1-2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh.
Bước 2: Rang vịt
Cho phần riềng, sả, ớt và hành khô băm vào chảo phi thơm vàng.
Cho toàn bộ thịt vịt đã ướp vào chảo. Đảo đều tay trên lửa lớn khoảng 5-7 phút cho thịt vịt săn lại và chuyển màu vàng nhẹ.
Khi thịt vịt đã săn và xém cạnh, hạ nhỏ lửa. Đun liu riu khoảng 20-30 phút cho thịt vịt chín mềm và thấm đều gia vị.
Bước 3: Hoàn thành món ăn
Khi nước trong chảo gần cạn, thịt vịt đã chín mềm, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Tắt bếp, múc thịt vịt rang riềng ra đĩa. Có thể rắc thêm chút tiêu xay hoặc vài lát ớt tươi, rau mùi để trang trí cho món ăn thêm phần hấp dẫn.
Bí quyết để món vịt rang riềng thơm ngon, đậm đà
Đừng bỏ qua bước sơ chế vịt bằng gừng, muối, rượu/giấm. Đây là yếu tố quyết định món ăn có còn mùi hôi hay không. Chà xát kỹ và rửa sạch nhiều lần là chìa khóa.
Thịt vịt cần thời gian để ngấm gia vị. Ít nhất 30 phút là cần thiết, nhưng nếu có thể, hãy ướp 1-2 tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh. Điều này giúp thịt vịt đậm đà từ bên trong, không bị nhạt.
Riềng, sả, ớt nên được giã hoặc xay nhuyễn để hương vị tiết ra tối đa và bám đều vào thịt vịt.
Ban đầu nên rang thịt vịt trên lửa lớn để thịt săn lại, tiết bớt mỡ và có màu vàng đẹp mắt. Bước này giúp thịt vịt không bị nát khi om và giữ được độ giòn nhẹ bên ngoài.