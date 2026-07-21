Sơ chế vịt đúng cách

Vịt mua về cần làm sạch lông tơ còn sót lại, đặc biệt là phần phao câu và các tuyến nhờn dưới cánh. Đây là những bộ phận chứa nhiều chất gây mùi hôi.

Khử mùi hôi bằng gừng và rượu/giấm:

- Đập dập một củ gừng lớn, trộn với 1-2 muỗng canh muối hạt và 1/2 chén rượu trắng (hoặc giấm gạo).

- Dùng hỗn hợp này chà xát thật kỹ cả bên trong và bên ngoài con vịt, đặc biệt là những vùng có nhiều mỡ. Để khoảng 15-20 phút.

- Rửa lại vịt thật sạch dưới vòi nước chảy nhiều lần cho đến khi không còn mùi hôi và vịt trắng sạch.

Sau khi sơ chế sạch, để vịt ráo nước hoàn toàn. Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn (khoảng 3-4cm).