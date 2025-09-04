Theo thời gian, bề mặt đèn pha ô tô thường bị mờ hoặc ngả vàng do quá trình lão hóa. Điều này không chỉ khiến xe trông kém thẩm mỹ mà còn làm giảm đáng kể hiệu quả chiếu sáng khi lái xe ban đêm.

Đèn pha bị ố theo thời gian làm giảm độ thẩm mỹ của xe. Ảnh: Marek M

Vấn đề nằm ở chỗ đèn pha bị mờ không chỉ do bụi bẩn như bùn bắn vào, nên chỉ dùng xà phòng và nước để lau rửa đèn sẽ gần như không giải quyết được hoàn toàn vấn đề.

Có một vài mẹo tự làm được nhiều người chia sẻ để làm sạch đèn pha bị mờ, chẳng hạn như dùng dầu động cơ WD-40 hoặc dung dịch giấm và baking soda. Nhưng thực tế, bạn có thể tìm thấy một giải pháp đơn giản và tự nhiên hơn ngay trong bếp: chỉ cần baking soda và một quả chanh. Tại Việt Nam, quả chanh là loại quả quen thuộc trong các bữa ăn hoặc làm nước giải khát với mức giá chỉ khoảng 15.000-20.000 đồng/kg.

Xem video

Nhà sáng tạo TikTok Christina Nomura (@christinanomura) đã chia sẻ một cách đơn giản để vệ sinh đèn pha.

1. Cắt đôi quả chanh.

2. Đem baking soda và nửa quả chanh ra ngoài nơi bạn đỗ xe. (bạn nên làm việc này ở ngoài trời thay vì đỗ xe trong gara vì sẽ hơi bừa bộn.)

3. Rắc một lượng baking soda vừa đủ lên nửa quả chanh. Đừng ngạc nhiên, nếu bạn hiện tượng sủi bọt do phản ứng giữa axit citric trong chanh và baking soda

4. Dùng nửa quả chanh phết baking soda để chà nhẹ lên bề mặt đèn pha theo chuyển động tròn.

5. Sau khi chà sạch toàn bộ bề mặt đèn pha, hãy rửa sạch dung dịch bằng nước và lau khô đèn pha bằng khăn mềm. Lặp lại trên đèn pha còn lại, thêm baking soda (và nửa quả chanh còn lại) nếu cần.

Sử dụng chanh và baking soda có thể làm sạch bề mặt đèn pha. Ảnh: Family Handyman

Kết quả là bề mặt đèn pha đã sáng trong trở lại, gần như như mới. Chuyên gia Cianna Garrison của trang Family Handyman đã trực tiếp thử nghiệm và xác nhận mẹo này thực sự hiệu quả.

Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng cách làm này có tính mài mòn nhẹ, vì vậy không nên áp dụng quá thường xuyên để tránh làm hỏng lớp nhựa bảo vệ của đèn pha. Một mẹo đơn giản, tự nhiên và rẻ tiền, nhưng đủ để giúp bạn cải thiện tầm nhìn và diện mạo cho chiếc xe ngay tại nhà.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!