Một số ứng dụng sẽ không thể sử dụng micro nếu chưa được cấp quyền truy cập hoặc quyền đã bị tắt.

Việc khởi động lại sẽ giúp hệ thống làm mới các tiến trình đang chạy và có thể khắc phục các xung đột phần mềm.

Kiểm tra và cập nhật phần mềm mới

Cách thực hiện

Vào Cài đặt .

. Chọn Cập nhật phần mềm hoặc Hệ thống > Cập nhật hệ thống .

. Nhấn Kiểm tra bản cập nhật .

. Nếu có phiên bản mới, hãy tải xuống và cài đặt theo hướng dẫn.

Sau khi cập nhật, khởi động lại điện thoại và kiểm tra lại micro.

Micro bị lỗi trên điện thoại Android không phải lúc nào cũng do hỏng phần cứng. Trong nhiều trường hợp, việc kiểm tra quyền truy cập micro, khởi động lại điện thoại hoặc cập nhật phần mềm mới có thể giúp khắc phục sự cố nhanh chóng. Nếu đã thử các giải pháp này mà tình trạng vẫn không cải thiện, người dùng nên mang thiết bị đến trung tâm bảo hành hoặc cơ sở sửa chữa uy tín để được kiểm tra chính xác.