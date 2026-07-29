Bước 1: Nút nguồn trên các dòng Samsung đời mới cho phép gán tính năng qua hai kiểu thao tác: nhấn 2 lần (ấn đúp) hoặc nhấn giữ. Để tùy chỉnh theo nhu cầu, bạn chỉ cần mở Cài đặt > chọn Tính năng nâng cao > bấm vào mục Phím cạnh.

Bước 2: Tại đây, các tùy chọn cho nút nguồn sẽ hiện ra. Ở mục Nhấn hai lần, bạn hãy đảm bảo gạt công tắc sang trạng thái Bật, sau đó chọn Mở ứng dụng và tích chọn ứng dụng bạn muốn kích hoạt nhanh.

Việc tùy chỉnh phím nguồn để mở ứng dụng là một trong những mẹo nhỏ nhưng có võ, giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của chiếc điện thoại Samsung. Nó không chỉ mang lại sự tiện lợi tức thì mà còn góp phần tạo nên một trải nghiệm sử dụng cá nhân hóa và hiệu quả hơn. Đừng ngần ngại thử nghiệm với các ứng dụng khác nhau để tìm ra cấu hình phù hợp nhất với phong cách sống và làm việc của bạn.