Ngày 7/9/2026, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2 (KOL Summit 2026) diễn ra tại TP HCM với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số". Sự kiện là diễn đàn đối thoại quy mô quốc gia, tập trung vào các vấn đề nổi bật trên môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai của tầm ảnh hưởng số. Thông qua đó, sự kiện khẳng định vai trò trung tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đội ngũ KOLs, nhà sáng tạo nội dung trong việc củng cố niềm tin, lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.

Sự kiện quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOLs, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia hàng đầu. Ảnh: CAEX.

Đồng hành cùng sự kiện với thông điệp "Chung tay kiến tạo niềm tin số", CAEX mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động trên môi trường số.

Liên minh Niềm tin số kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và nguồn lực xã hội

Tháng 8/2026 đánh dấu tròn một năm Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA) ra mắt tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) với chủ đề "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện đã mở ra một diễn đàn thường niên để cộng đồng cùng kết nối, kiến tạo và phát huy tối đa sức mạnh của ảnh hưởng số.

Sau một năm nỗ lực, cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và hành động thiết thực. Liên minh Niềm tin Số cùng mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin Số tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã trở thành cầu nối quan trọng, chuyển đổi sức ảnh hưởng số thành sức mạnh quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

Tính đến ngày 30/06/2026, mạng lưới Liên minh đã quy tụ 125 thành viên chính thức (gồm 51 tổ chức, doanh nghiệp và 74 cá nhân), cùng 274 đơn đăng ký gia nhập chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin Số tại 34 tỉnh, thành ra mắt tại KOL Summit 2026. Ảnh: CAEX

Tại hội nghị KOL năm nay, mạng lưới 34 Câu lạc bộ Niềm tin số tại các tỉnh, thành đã ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới của Liên minh Niềm tin số trong mở rộng kết nối từ Trung ương đến địa phương.

Mạng lưới được kỳ vọng trở thành "hạt nhân" liên kết các nhà sáng tạo nội dung, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên khắp cả nước. Qua đó, tạo diễn đàn thường xuyên để thẩm định thông tin, lan tỏa năng lượng tích cực và bảo vệ sự thật, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

CAEX đồng hành, nâng cao kiến thức số cho cộng đồng

Xuất hiện tại KOL Summit 2026 với vai trò thành viên của Liên minh Niềm tin Số (DTA), CAEX khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng bằng tính chính danh, sự minh bạch, tuân thủ pháp luật và lấy niềm tin của người dùng làm nền tảng phát triển.

Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam dự kiến vận hành thí điểm vào cuối năm 2026, CAEX là 1 trong 5 doanh nghiệp được xem xét và chấp thuận nguyên tắc thí điểm tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, CAEX đặt bài toán quản trị rủi ro, hạ tầng công nghệ, bảo mật dữ liệu và chuẩn mực tuân thủ làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống công nghệ, tối ưu các tiêu chuẩn kiểm soát an toàn dữ liệu và duy trì tiêu chuẩn cao nhất về minh bạch và tuân thủ (KYC/AML).

Thời gian tới, CAEX định hướng tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan quản lý, đóng góp vào quá trình xây dựng khung pháp lý vững chắc; tăng cường hợp tác cùng cộng đồng KOLs, các chuyên gia và Liên minh Niềm tin số để lan tỏa kiến thức, nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư và người dân.

(Nguồn: Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng)