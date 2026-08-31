Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/9.

Vẫn chưa có sàn giao dịch tài sản mã hoá nào được cấp phép tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Theo đó, với các hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa như: thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; Quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, sẽ bị phạt từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Mặc dù nghị định sẽ có hiệu lực từ 1/9, tuy nhiên phát biểu tại Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026 mới đây, ông Tô Trần Hoà, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Quản lý thị trường giao dịch Tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, chỉ khi nào Việt Nam có sàn giao dịch tài sản mã hoá do Bộ Tài chính cấp phép thì quy định xử phạt mới bắt đầu áp dụng.

Sau khi ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Có 5 hồ sơ được đánh giá là hợp lệ gồm: Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom; Công ty CP Tài sản số Việt Nam và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có sàn giao dịch tài sản mã hoá nào được cấp phép thí điểm tại thị trường Việt Nam.

Trước các quy định của Nghị định 284, thời gian vừa qua rất nhiều hội, nhóm liên quan đến kêu gọi đầu tư hay quảng bá tài sản mã hoá trên các nền tảng mạng xã hội hay OTT như Facebook, Telegram… đã ra các thông báo ngừng hoạt động nhằm tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam.