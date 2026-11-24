CAHN tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ rất mạnh Vissel Kobe 3-1, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Đánh giá về trận đấu, HLV Alexandre Polking cho biết: "Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời, thắng được một đội nhóm đầu châu Á. Tôi nghĩ trận này CAHN thắng xứng đáng. Các trận trước, chúng tôi cũng chơi tốt trong thời gian đầu trận nhưng không duy trì được đến cuối.

Tôi cũng tự hào về khả năng phối hợp, tương trợ lẫn nhau của các cầu thủ. Tôi không thể tìm ra lối chơi nào tốt hơn thế này, cũng không biết làm cách nào để huấn luyện những cầu thủ khác ngoài những cầu thủ này".

HLV Polking rất tự hào về các học trò.

"Lần đầu tôi đến Đức là vào năm 1998. Khi đó tôi là cầu thủ mới 22 tuổi, đầy mộng mơ về sự nghiệp bóng đá. HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe khi ấy là HLV trưởng Borussia Dortmund, là chiến lược gia trẻ nhất lịch sử Bundesliga. Hôm nay tôi đối đầu với ông ấy trên cương vị HLV trưởng. Thật tuyệt vời, không có gì đẹp hơn thế. Tôi không chỉ thắng, mà còn được gặp gỡ, chào hỏi, lắng nghe ông ấy khen ngợi tôi và CAHN", HLV Polking chia sẻ.

"Hôm nay chúng tôi thắng lớn, nhưng toàn đội tiếp tục phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi không ăn mừng quá đà, ngủ quên trên chiến thắng, để nghỉ ngơi và nhanh chóng chuẩn bị cho trận quan trọng tiếp theo ở V-League", thuyền trưởng CAHN khẳng định.

Bên kia chiến tuyến, HLV Michael Skibbe của CLB Vissel Kobe nói: "Chúc mừng chiến thắng của CAHN và HLV Alexandre Polking. Họ xứng đáng thắng trận này, khi đã chơi áp đảo ngay từ đầu trận, thể hiện lối đá giàu tốc độ và sự sáng tạo".