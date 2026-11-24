Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 24/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 24/11, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu thuộc lượt thứ hai vòng bảng. Tâm điểm là màn so tài giữa U17 Nhật Bản và U17 Serbia lúc 20h00.

Sau thất bại 1-2 trước Colombia, U17 Nhật Bản buộc phải giành điểm trước Serbia để duy trì hy vọng vào vòng 32 đội. Trong khi đó, đại diện châu Âu đang hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Honduras.

Đáng chú ý, U17 Brazil hướng tới chiến thắng thứ hai khi gặp Tanzania lúc 22h00, sau trận ra quân đánh bại CH Ireland 2-1.

U17 Mexico chạm trán Cameroon lúc 20h30, còn Venezuela gặp Romania lúc 19h30.

Bốn trận còn lại gồm Costa Rica gặp CH Ireland (19h30), CH Dominica đối đầu Chile (21h30), Honduras gặp Colombia (22h30) và Algeria chạm trán Montenegro (22h30).

Toàn bộ các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, theo giờ Việt Nam.

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