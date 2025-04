Apple dự kiến ra mắt chiếc iPhone 17 Air mỏng nhất từ trước đến nay vào cuối năm nay, với độ mỏng chỉ 5,5mm.

Một concept iPhone 17 Air siêu mỏng. Ảnh: 9to5mac

Để đạt được độ mỏng gần như chỉ bằng một nửa iPhone thông thường, Apple sẽ phải đánh đổi một số yếu tố, trong đó có những nhược điểm lớn.

Điểm yếu đầu tiên của mẫu iPhone siêu mỏng sắp ra mắt phải kể đến là camera. Dù iPhone 17 Air vẫn sẽ có cảm biến chính 48MP cao cấp, nhưng nó chỉ được trang bị một camera duy nhất. 17 Air sẽ không có camera góc siêu rộng, và cũng không có camera telephoto, điều mà các mẫu iPhone không phải Pro trước đây cũng chưa từng bị cắt giảm đến thế.

Nếu người dùng quan tâm đến trải nghiệm nhiếp ảnh đa dạng, các mẫu iPhone 17 khác sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Không những thế, iPhone 17 Air được cho là sẽ chỉ có một loa duy nhất. Theo nguồn tin từ The Information, máy quá mỏng để có thể chứa một loa thứ hai ở cạnh dưới. Thay vào đó, Apple sẽ cải thiện loa thoại để bù đắp cho điều này. Dù sao đây cũng sẽ là một thiệt thòi của những người chọn iPhone 17 Air.

Do đó, nếu người dùng muốn có trải nghiệm âm thanh tốt, tai nghe AirPods Pro sẽ là lựa chọn phù hợp hơn thay vì sử dụng loa ngoài của máy.

Ngoài ra, iPhone 17 Air sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng modem C1 do Apple tự thiết kế. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ không hỗ trợ mmWave ở Mỹ, trong khi iPhone 16 Plus vẫn hỗ trợ. Một số băng tần di động mà iPhone 16 Plus hỗ trợ có thể không còn trên iPhone 17 Air.

Dù vậy, thử nghiệm thực tế cho thấy điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng kết nối.

Điểm yếu cuối cùng của iPhone 17 Air được dự đoán là không còn SIM vật lý. Apple đã loại bỏ khe SIM vật lý trên iPhone bán tại Mỹ từ vài năm trước, nhưng vẫn giữ lại trên các thị trường khác. Tuy nhiên, do thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Air có thể sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý trên toàn cầu.

"Đến thời điểm hiện tại, các kỹ sư của Apple vẫn chưa thể tìm ra cách tích hợp khe SIM vật lý vào thiết bị quá mỏng này", The Information tiết lộ.

Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone 17 Air, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi luật pháp yêu cầu điện thoại phải hỗ trợ SIM vật lý.

Tuy nhiên, không vì thế mà iPhone 17 Air không có những ưu điểm, hay chí ít là nhiều tỉnh năng sẽ không bị ảnh hưởng từ thiết kế siêu mỏng của thiết bị này.

Trước tiên là về thời lượng pin. Người dùng có thể nghĩ rằng một chiếc iPhone siêu mỏng sẽ có thời lượng pin kém hơn đáng kể. Tuy nhiên, theo Mark Gurman của Bloomberg, điều đó sẽ không xảy ra.

"Những chiếc điện thoại mỏng hơn yêu cầu viên pin mỏng hơn, điều này thường đồng nghĩa với thời lượng pin ngắn hơn. Apple không muốn đánh đổi điều này, vì vậy hãng đã yêu cầu các kỹ sư thiết kế lại màn hình, chip xử lý và cả phần mềm để giúp thiết bị tối ưu hơn", Gurman cho biết.

Không những thế, nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air sẽ sở hữu viên pin có mật năng lượng độ cao. Công nghệ pin mật độ cao (High-Density Battery) hứa hẹn cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng mà không làm tăng kích thước của thiết bị.

iPhone 17 Air được đồn đoán sẽ có màn hình 6,6 inch, nên khó có khả năng thời lượng pin ngang bằng iPhone Plus. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ duy trì mức thời lượng pin tiêu chuẩn của iPhone.

Về công nghệ màn hình. Mặc dù mỏng hơn, iPhone 17 Air vẫn sẽ sở hữu màn hình chất lượng cao. Máy sẽ có màn hình OLED 6,6 inch với công nghệ LTPO, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng iPhone không phải Pro. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 17 Air sẽ có các tính năng cao cấp như ProMotion 120Hz và màn hình luôn bật (Always-On Display).

Về sạc không dây MagSafe. Sau khi Apple loại bỏ MagSafe khỏi iPhone 16e, một số người lo ngại rằng iPhone 17 Air cũng sẽ không có MagSafe do thiết kế siêu mỏng. Tuy nhiên, những mô hình thử nghiệm bị rò rỉ gần đây xác nhận rằng MagSafe vẫn sẽ có mặt trên iPhone 17 Air.

Về giá bán. Dù có thiết kế mỏng tiên tiến, iPhone 17 Air dự kiến sẽ giữ nguyên mức giá dưới 1.000 USD, tương đương iPhone 16 Plus, theo nhiều nguồn tin.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17 Air vào tháng 9 năm nay cùng với các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.

Xem video iPhone 17 Air với thanh camera sau thiết kế hoàn toàn mới. (Nguồn: Front Page Tech):

(tổng hợp)