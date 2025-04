Thế nhưng, chắc chắn rằng không phải tất cả mọi iPhone đều có thể cập nhật lên bản iOS mới nhất này.

iOS 19 sẽ là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất trong lịch sử của Apple. Ảnh: Macrumors

Theo tin tức rò rỉ từ một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội X (tài khoản này trước đây đã từng cung cấp thông tin chính xác về khả năng tương thích của thiết bị Apple với iOS mới), iOS 19 sẽ không khả dụng trên iPhone XR, iPhone XS hoặc iPhone XS Max.

iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max đều sử dụng chip A12 Bionic, vì vậy có vẻ như iOS 19 sẽ ngừng hỗ trợ chip này.

Tất cả các mẫu iPhone khác đang chạy iOS 18 dự kiến sẽ tiếp tục được hỗ trợ iOS 19, với danh sách đầy đủ như sau:

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở lên).

Mặc dù các mẫu iPhone này sẽ hỗ trợ iOS 19, nhưng một số tính năng nâng cao có thể bị giới hạn trên các thiết bị cũ do phần cứng yếu hơn. Chẳng hạn, tính năng Apple Intelligence trên iOS 18 chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro và các mẫu iPhone 16.

Về iPadOS 19, hệ điều hành này dự kiến sẽ ngừng hỗ trợ iPad giá rẻ thế hệ thứ 7 với chip A10 Fusion. Tuy nhiên, các iPad sử dụng chip A12 Bionic như iPad mini 5 vẫn có thể chạy iPadOS 19.

Nguồn tin này cũng từng tiết lộ chính xác danh sách các thiết bị tương thích với iOS 18 trước khi Apple công bố hệ điều hành này.

iOS 19 sẽ là 'cuộc cách mạng lớn nhất' cho iPhone

Một báo cáo từ Bloomberg cho biết, iOS 19 được đánh giá là "một trong những bản cải tổ phần mềm ấn tượng nhất" trong lịch sử Apple.

Theo đó, bản cập nhật iOS 19 sẽ mang đến những thay đổi về thiết kế lớn nhất mà người dùng từng thấy trong hơn một thập kỷ qua.

Để nhắc lại, iOS 7 đã đánh dấu một cuộc đại tu hoàn toàn về giao diện phần mềm của iPhone, đặt nền tảng cho kỷ nguyên thiết kế tiếp theo của Apple.

Với iOS 18, Apple đã triển khai các tính năng AI trong nhiều tháng và qua nhiều bản cập nhật thay vì phát hành tất cả cùng một lúc. Và có vẻ như Apple sẽ sử dụng chiến thuật tương tự với iOS 19.

Trên thực tế, có tin tức rò rỉ cho rằng việc Apple tiếp tục phát triển các tính năng trên iOS 18 đang đẩy lùi quá trình phát triển iOS 19, vì vậy người dùng có thể sẽ thấy các tính năng mới của iOS 19 được tung ra theo từng đợt như Táo khuyết đã làm với iOS 18.

Những thay đổi thiết kế chính trên iOS 19 sẽ "thay đổi cơ bản" giao diện của hệ điều hành, mang đến trải nghiệm đa nền tảng nhất quán hơn. Trong lần cải tiến này, Apple sẽ cập nhật “phong cách của biểu tượng, menu, ứng dụng, cửa sổ và các nút hệ thống".

Thiết kế mới sẽ được lấy cảm hứng một phần từ visionOS, với mục tiêu làm cho giao diện phần mềm trên các nền tảng của Apple trở nên đồng nhất hơn. Apple cũng có kế hoạch đơn giản hóa cách người dùng điều hướng và điều khiển thiết bị của họ.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về những thay đổi thiết kế cụ thể, tính năng mới và các cải tiến khác trên iOS 19. Một tin tức rò rỉ trước đây cho rằng iOS 19 sẽ đại tu mạnh mẽ ứng dụng Camera.

Apple dự kiến sẽ giới thiệu iOS 19 và iPadOS 19 tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) khai mạc vào ngày 9/6 tới.

Xem video giới thiệu iOS 19 (concept). (Nguồn: Adoordesigns)

(Tổng hợp)